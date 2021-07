"Era como un niño antisocial": Dálmata recordó cómo era su vida antes de ser cantante

Con frecuencia, los seguidores de los artistas reconocidos a nivel internacional suelen preguntarse cómo lograron dichas celebridades posicionarse en el mercado musical y, sobre todo, se cuestionan acerca de sus inicios. En esta oportunidad, el puertorriqueño Dálmata se confesó con Caracoltv.com y reveló detalles sobre su vida antes de la fama.

Contrario a lo que muchos pueden pensar, el intérprete de 'Pasarela' no siempre fue extrovertido como lo demuestra en sus redes sociales y en algunos de sus videos musicales. Durante su infancia se caracterizó por ser un niño callado que pocas veces salía de su casa a socializar con otras personas de su edad.

Aunque solía estar aislado, nunca se sintió solo, pues su familia y la música lo motivaban a escribir canciones en una libreta, con la convicción de que algún día las podría interpretar en un gran escenario donde cientos de personas lo aclamarían para que saliera a derrochar su talento.

"Me imaginé una vida de grande, yo siendo artista. Tenía hasta canciones y me imaginaba cómo la gente me iba a parar en un centro comercial a preguntarme '¿tú eres el que canta esto?, cántame un pedacito' y exactamente como yo me lo imaginaba, de grande fueron pasando esas cosas", puntualizó en medio de la entrevista.

El boricua aprovechó el espacio para enviarle un inspirador mensaje a aquellos niños que creen que no encajan en un grupo, pues conoce muy bien qué se siente estar en esa situación. Según informó, tal vez esas personas son las que están reservadas para grandes proyectos, puesto que tienen algo especial que la mayoría no.

Por último, aseguró que, aunque no recuerda cuál fue su primera presentación, sí tiene presente a los fanáticos que más lo han apoyado en su trayectoria artística, ya que es un fiel creyente de que su reconocimiento se debe en gran parte a la acogida de sus admiradores.

Publicidad

No te pierdas la nueva temporada de La Voz Kids a las 8:00 p.m. de lunes a viernes en Caracol Televisión.