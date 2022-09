Una vida de experiencias transformadas en canciones que resuenan: Esta es la historia de Demi Lovato

Hablar de Demi Lovato es hablar de una ídolo del pop que conoce perfectamente cómo funciona la industria musical, pues ha dedicado más de la mitad de su vida al arte en diversas expresiones y ha vivido bajo los reflectores desde pequeña; es hablar de una mujer que ha utilizado la su capacidad vocal y de composición como catarsis para asimilar todo lo que sucede en su vida y así inspirar a sus fanáticos; es hablar de una de las mejores voces en la actualidad con un rango vocal impresionante y una artista integral y versátil que no deja de sorprender.

Con ocho álbumes en su carrera, protagonista de varias películas, escritora y activista LGTBIQ+, la cantante estadounidense regresará a Colombia en el marco de su gira 'Holy Fvck Tour' al Movistar Arena, para promocionar su último álbum y reencontrarse con sus fieles seguidores colombianos o ‘lovatics’ -como se hacen llamar- que la esperan desde 2010 que les prometió regresar.



El talento incipiente desde la actuación

Demetria Devonne Lovato, más conocida como Demi, dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo a los 9 años como actriz del reconocido y recordado programa infantil ‘Barney y sus amigos’. Entre la séptima y octava temporada interpretó a Ángela, junto con su eterna amiga y también cantante Selena Gómez , desde 2002 hasta 2004.

A pesar de que este fue su inicio formal ante las cámaras, la pequeña Demi participó en concursos de belleza desde los 7 años, también tocaba el piano y era parte del coro de su escuela; fiel muestra de que estas dos incipientes pasiones la acompañarían por siempre. Uno de sus primeros temas y videos musicales es ‘Moves Me’, donde en el 2004 se ve a una pequeña y tímida, pero emocionada Demetria con apoyo de bailarines.

Después de hacer parte del programa del querido dinosaurio morado, en 2006 apareció en producciones como 'Prision Break' con papeles de reparto que la impulsaron a continuar con su carrera hasta poder lograr un papel protagónico mediante una convocatoria abierta en su ciudad natal de Dallas, Texas. Fue elegida para darle vida a Charlotte en ‘Cuando suena la campana’, primer proyecto y miniserie que realizó con Disney Channel y donde empezó a demostrar sus capacidades para componer, pues la producción - cuyos capítulos duraban tan solo 5 minutos- incluyó un tema propio llamado ‘Shadow’ donde tocaba la guitarra en versión acústica.

Para el 2016, Demi dio su gran salto a la fama con el papel protagónico de Mitchie Torres en una serie de películas de Disney que sin duda alguna marcaron a toda una generación: Camp Rock. Allí interpretó, en teoría, lo que había sido su vida real: una joven aspirante a cantante que visita un campamento musical de verano. Cabe recordar que allí también fue donde el trio de hermanos, Jonas Brothers , empezó su carrera cautivando a miles de jóvenes en todo el mundo. De esta cinta se desprendió uno de los temas más importantes de la temprana carrera de Lovato: ‘This Is Me’.

Para 2009 la joven estrella fue el personaje principal de otra importante serie llamada ‘Sunny entre estrellas’ y en el mismo año compartió la pantalla chica con Selena Gómez en la película original de Disney: ‘Programa de Protección para Princesas’. Un año después estrenó la segunda parte de ‘Camp Rock: The Final Jam’, convirtiéndose en la película más vista en los Estados Unidos del año en cuestión.

Esta gran cantidad de proyectos y producciones con Disney y una carga laboral tan alta en tan pocos años fueron el fruto de su gran esfuerzo desde muy pequeña, pero también la semilla de varios problemas que sufriría la cantante en un futuro y que la marcarían de por vida como un modelo a seguir por su coraje y honestidad al superar cada dificultad.



Una voz resonadora que vibraba a temprana edad

A la par que la ‘chica Disney’ -como se les conoce a varias de las estrellas que empezaron sus exitosas carreras en dicho canal- trabajaba como actriz, iba grabando en su álbum debut titulado ‘Don't Forget’ que, gracias a su capacidad de composición, fue producido en tan solo 10 días bajo la firma de Hollywood Records.

Este trabajo de larga duración, estrenado en 2008 y de 12 canciones, lo produjo con ayuda de sus colegas Joe, Nick y Kevin Jonas, pues según ella, sus letras propias eran “muy oscuras para ser de Disney” y ellos tenían la clave para darles esa magia que necesitaban y que atraería más público del que ya la seguía. Este disco demostró su faceta de pop rock, aunque fue acusada de plagio en la carátula de Paramore en su cd ‘Riot’. Este sonido la catapultó como una de las promesas más grandes de la música a nivel internacional con un rango vocal realmente amplio.

Su segundo álbum de estudio, ‘Here We Go Again’, llegó al mercado en 2009 sin colaboración de los Jonas Brothers para transmitir otro sonido a sus fieles fanáticos mezclando el R&B y synthpop y siendo comparada con Kelly Clarkson . En este disco contó con la colaboración en la composición de uno de sus más grandes referentes, John Mayer, en ‘World Of Chances’, un tema con toda la firma de Mayer.

En términos generales este trabajo de larga duración tuvo gran aceptación ya que el anterior fue catalogado severamente como “un experimento de Disney”, que, sin importar si esto es verdad o mentira, lo cierto es que permitió demostrar la capacidad vocal de la americana y ayudarla a encontrar su sonido propio; pues en su ADN está impresa la palabra experimentar, y no le va nada mal.

Después de realizar una gira promocionando su disco, Lovato se embarcó en un tour mundial con los Jonas Brothers, ‘World Tour 2010’ donde visitó Colombia por segunda vez el 28 de octubre de 2010, la primera vez fue el 25 de mayo.

Una vida cargada de experiencias transformadas en canciones

A raíz de sus vivencias como estrella del pop a temprana edad, en 2010 la cantante y actriz se retiró de la gira con los Jonas Brothers para dar tratamiento a sus problemas emocionales y físicos que presentaba de tiempo atrás, lo que en un futuro terminó con la entrada de la talentosa joven a rehabilitación por varias etapas por desórdenes alimenticios y consumo de sustancias psicoactivas.

De 2008 a 2012 la adolescente trabajó sin parar, según testimonios, siendo controlada en su alimentación y agenda y con la presión de ser “un modelo a seguir y la chica Disney perfecta”, lo que la llevó a presentar actitudes ‘de adulto’ a los 16 años y tomando la rebeldía como el camino, según ha revelado en el podcast ‘Call Her Daddy’ de Alexandra Cooper en su última temporada disponible en Spotify.

En este podcast Lovato reveló que su depresión empezó desde los 7 años, pues su madre sufría un desorden alimenticio, el que ella inconscientemente replicó y desde su colegio intentaron ofrecerle apoyo psicológico. También reveló que desde los 15 años experimentó con drogas y más formalmente a los 17 años probó la cocaína: esto la llevó a desarrollar una adicción a diversas sustancias que terminaron en ingresar a rehabilitación.

En 2011 lanzó ‘Unbroken’, un álbum mucho más personal con el que abrió su corazón a sus seguidores y relató los asuntos que había vivido a lo largo de todos los años desde que saltó a la fama. Uno de los temas más destacados fue ‘Skyscraper’, sencillo donde se refirió a temas como la bulimia y autolesión.

En esta pista Demi reveló que se quebró en llanto la primera vez que llegó al estudio y la grabó; a pesar de grabar más versiones dejó el primer intento como el definitivo por el sentimiento que logró imprimir en cada verso, pues se puede evidenciar una interpretación cruda y honesta. El tema fue aclamado por sus seguidores, quienes destacaron su coraje y valentía, además de agradecer una versión en español, ‘Rascacielos’, para enviar un mensaje claro a toda su fanaticada a nivel mundial.

Para mayo de 2013, Lovato dio a conocer su cuarto álbum de estudio, ‘Demi’, regresando tímidamente a sonidos con el pop rock de ‘Don’t Forget’ y explorando su voz con el synthpop y el bubblegum pop en 13 canciones ‘Heart Attack’, ‘Really Don’t Care’ y ‘Neon Lights’. La artista reveló sentirse cómoda al experimentar nuevos sonidos con los que esperaba cautivar a una audiencia más amplia.

Durante la promoción del disco se envió el mensaje de una artista que es “un ave fénix que se levantó de sus cenizas”, pues nuevamente incluyó una canción muy honesta: ‘Warrior’, refiriéndose a sus experiencias en rehabilitación y con problemas personales que afrontó y la hacen sentir como una verdadera guerrera.

Después de pasar todo el 2014 en giras, incluso con Enrique Iglesias, para 2015 sorprendió a sus fanáticos con un sonido diferente a lo que los tenía acostumbrados, pues se mostró más segura de sí misma en vídeos como ‘Cool For The Summer’ y ‘Confident’, tema que lleva el mismo nombre del álbum. Recibió reseñas como "Es algo muy poderoso, sobre todo a partir de una cantante que ha hablado con valentía sobre sus últimas luchas con la depresión, el abuso de drogas y alcohol y desórdenes alimenticios, pero en última instancia Confident se siente un poco implacable" de Nick Levine.

Dado que en estos años Lovato seguía siendo controlada por su equipo, ella reveló en ‘Call Her Daddy’ que no le permitían salir de su habitación del hotel para comer, o hablar con su chef, ni nada similar, ella intentó pedir ayuda, pero esto la llevó a vomitar sangre, afrontar la bulimia nuevamente y encontrar en el alcohol y las drogas un “escape”.

Su octavo álbum, ‘Tell Me You Love Me’ llegó con la fuerte promoción del sencillo ‘Sorry, Not Sorry’ en julio de 2017 y en sus 12 canciones solo contó con una colaboración con el famoso rapero Lil Wayne. Este trabajo de larga se diferenció por tener un sonido más del soul y R&B con inspiración en artistas como Aretha Franklin, Christina Aguilera y Kehlani.

Demi Lovato es la muestra de que es básicamente imposible separar a la persona de la obra, pues ella ha derramado sus vivencias en cada uno de sus álbumes, especialmente en 2019 con el álbum ‘Dancing with the Devil... the Art of Starting Over’ (Bailando con el diablo, el arte de volver a empezar).

De este trabajo se destaca especialmente la canción ‘Anyone’ y su interpretación en la entrega 62 de los Grammy, canción que fue escrita cuatro días antes de que servicios de paramédicos llegaran a su casa para darle atención por una sobredosis de drogas. Todo este episodio lo relató en su documental de Youtube ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’. El álbum fue aclamado por críticos musicales e incluyó colaboraciones con Ariana Grande y Noah Cyrus.

La artista sorprendió entonces en 2022, después de una pausa de más de 3 años, con el anuncio de un nuevo disco con una estética completamente diferente a sus más recientes álbumes y muy similar al primero ‘Don´t Forget’, pero reforzada y llevada al límite, pues en su sonido regresó a sus raíces rock y pop-punk y mostró una estética más grunge que ha maravillado a sus seguidores.

Una artista pop cuya magia es la honestidad

En alternancia con expresar sus sentimientos y vivencias en canciones, esta actriz y cantante ha entendido que ser honesta con sus seguidores es la clave para crecer, contar con su apoyo y tener una relación más cercana; pues sus ‘lovatics’ le han demostrado su incondicionalidad desde que saltó a la fama, y una y otra vez le reafirman su admiración por su arte en diversas expresiones.

En 2012 Demi Lovato estrenó un documental de una hora donde con las cámaras de MTV le muestra al público cómo era su recuperación por sus desórdenes alimenticios y regresa a Timberline Knolls, el centro de rehabilitación en el que estuvo en 2010. En esta producción de una hora reveló que entendió que su propósito era “inspirar a la gente" con su arte e historia personal.

Como otro elemento para conectar con sus seguidores, en 2013 lanzó al mercado un libro titulado ‘Sé fuerte’: 365 días al año’, que funciona como un diario donde en cada día del año ella dejó una citas que la inspiran y sus más profundas reflexiones para así brindar apoyo, ese mismo que ella pidió en muchas ocasiones y no recibió.

Para 2017 compartió otro documental en Youtube de 1 hora y 15 minutos titulado ‘Demi Lovato: Simply Complicated’ donde relató sus problemas personales, al igual que detalló el proceso de grabación de su sexto disco ‘Tell Me You Love Me’.

En febrero de ese mismo año Lovato también estuvo a cargo de la producción ejecutiva de un documental: ‘Beyond Silence’, donde abordó el tema de la salud mental con personas y sus experiencias viviendo con bipolaridad, esquizofrenia y ansiedad.

Para 2021 la artista estrenó una miniserie documental en Youtube, 'Demi Lovato: Dancing with the Devil' con cuatro episodios donde detalló sus vivencias como estrella del pop y especialmente su incidente de sobredosis en 2018 que por poco le causa la muerte. En este proyecto audiovisual contó con la participación de grandes artistas como Elton Johnn, Christina Aguilera y Will Ferrell.

Allí reveló en detalle con testimonios de sus familiares, amigos más cercanos y su nuevo manager, Scooter Brown -productor que descubrió a Justin Bieber- sobre su sobredosis casi fatal e información de que fue víctima de abuso sexual cuando estaba en Disney. Fue muy honesta en que así fue como perdió su virginidad con una persona que solía tener acceso a los estudios de grabación cuando ella cumplía con tantos proyectos en dicho canal.

"Estábamos enrollados, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma'", cuenta. "Pero eso no importó -lo hizo igualmente". Lovato expresó que que tuvo que "seguir viendo a esta persona todo el tiempo" después del ataque.

Al atacante que le hizo perder su virginidad en una violación "nunca se metió en problemas por ello -nunca fue retirado de la película en la que estaba participando".

Demostrando sus cualidades como artista multidisciplinaria, el más reciente proyecto extra musical que lanzó fue un programa de entrevistas en 2021 con varias celebridades donde abordó temas como el feminismo, la salud mental, entre otros.

Finalmente, para referirse a Demi Lovato es necesario mencionar más que solo sus álbumes y proyectos en televisión, pues ella ha dejado una parte de sí misma en cada canción compuesta y son su representación más fiel de sus vivencias, retos, caídas y momentos de gloria, los cuales ha compartido con sus seguidores desde un inicio; sus álbumes son su radiografía más exacta.

Demi Lovato es más que una artista platino o una súper estrella de pop, es una mujer con una historia que la ha llevado a inspirar a los demás mediante sus vivencias y su arte con una voz potente en todos los sentidos y que resuena en mil corazones con un mensaje muy claro: sé fuerte y renace siempre.

Ahora que regresará al país el 7 de septiembre sus fanáticos la esperan con la misma ilusión de disfrutar de su potente y resonadora voz -acompañada de su banda femenina- para disfrutar de su último álbum que les recuerda a sus inicios en la música y así cantar sus mejores éxitos reviviendo lo que sintieron hace 12 años cuando estuvo por última vez en Bogotá.