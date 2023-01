Bella Thorne defiende su vinculación con Disney Channel

A día de hoy, resulta difícil reconocer en Bella Thorne a la jovencita pelirroja que saltó a la fama como una de las nuevas promesas Disney protagonizando la serie "Shake It Up!" junto a Zendaya y realizando cameos en otras de las producciones del canal infantil, como "Los magos de Waverly Place". Desde que concluyó su contrato con la todopoderosa factoría de artistas, no ha hecho más que radicalizar su imagen, sumando piercings y luciendo cada vez menos ropa en sus apariciones públicas, pero eso no significa que reniegue de sus inicios. Tal y como ha revelado ahora, eso se debe en parte a que la oportunidad de iniciar una carrera como actriz llegó en un momento de gran necesidad, cuando ella y los suyos estaban a punto de perderlo todo.

"Si tu plan es ser atrevida y controvertida, entonces a lo mejor no deberías haber comenzado tu carrera en Disney Channel", rezaba el tuit que le dirigió un usuario de la red social, al que Bella -haciendo gala de su personalidad poco dada a los rodeos- no dudó en responder directamente para dejar claro que, en su caso, triunfar en el mundo de la interpretación no era un sueño, sino la única opción a su alcance para ayudar en casa.

"Por supuesto, justo cuando estaba a punto de quedarme en la calle, sin nada de dinero y toda una familia a mi cargo, debería haber rechazado una oferta. Hay que ser inteligente...", contestó la protagonista de "Famous in Love".

La artista de 19 años se ha mostrado siempre muy sincera acerca de los problemas financieros a los que se enfrentaron su madre, sus hermanos y ella tras la muerte de su padre en un accidente de moto. La precaria situación en su hogar empujó a la entonces joven Bella a buscar maneras alternativas de contribuir a mantener su hogar.

"No creo que nadie lo supiera realmente, no era algo demasiado obvio. Nunca hablé realmente del tema. No es que estuviera tratando de esconderlo porque pensara: Me siento avergonzada de que no tengamos dinero. No, era más en plan: No tenemos dinero, así que vamos a trabajar mucho más duro. Aunque pasé mucho miedo porque quieres conseguir un trabajo como sea. Sientes una motivación diferente cuando lo quieres para que tu familia tenga algo que comer", revelaba en una entrevista a la revista Seventeen.

