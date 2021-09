¡Para no parar de gozar! Estos son los lanzamientos musicales de la semana

Temas para todos los gustos llegan de la mano de grandes artistas que buscan seguir deleitando a sus seguidores con lo mejor de su música y sus más recientes lanzamientos musicales.

¡Todo porque hoy es viernes! Prepárate para escuchar lo más nuevo y renovar tu playlist favorito.

'FANÁTICO' - MAXIOLLY, FEID, LENNY TAVÁREZ, RELS B Y DE LA GHETTO

Maxiolly, es la nueva propuesta urbana de Cali. En el 2019 estrenó 'Fanatico' junto al reconocido artista feid, consolidando su carrera como artista. Para celebrar el aniversario del exitoso sencillo, ahora llega con fusionando el reggaetón con R&B en un junte perfecto llevando el tema a otro nivel junto a grandes exponentes del género como lo son Lenny Tavárez, Rels B, y De La Ghetto.

'SEJODIOTO' - KAROL G

La multi-galardonada cantante lanzó su más reciente sencillo, 'Sejodioto', donde una vez más vuelve a llenar su música con el poder femenino que la identifica. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. 'Sejodioto' es una canción producida por el reconocido Ovy On The Drums que mezcla sonidos frescos junto a los tradicionales beats del reggaetón y hip-hop que lo caracterizan.

'FLOW HP' - DON OMAR Y RESIDENTE

tras ampliar su faceta como empresario al concretar una importante alianza con Saban Music Group, Don Omar presenta el explosivo tema 'Flow HP'. Esta magistral colaboración con Residente muestra una incomparable mezcla de reggaetón con un lenguaje contundente dejando establecidas las raíces del género urbano.

'TAL VEZ' - ANTONIO JOSÉ Y ALEJANDRO FERNÁNDEZ

'Tal Vez' es la unión de Antonio José y Alejandro Fernandez en una canción en la que se añora un amor pasado, falto de tiempo para hacerlo crecer, debido a las complejas dinámicas de las relaciones de pareja, pero que nos dejan huella de por vida. 'Tal Vez' narra esa parte de las historias de amor inolvidables y habituales en la vida.

'ROMEO Y JULIETA' - LOLA INDIGO Y RVFV

'Romeo & Julieta es la nueva canción de Lola Indigo junto a RVFV, dos artistas explosivos que se unen para el primer sencillo de la cantante después de su álbum 'La Niña'. No es la primera vez que estos dos artistas colaboran, la primera vez fue en 2020 con su tema 'Trendy', con el que nos demostraron el fantástico equipo que hacen ambos artistas, se vuelven a juntar para lo que promete ser un éxito total.

'EL RELOJ CUCÚ' - MANÁ Y MABEL

'El reloj cucú', escrita por el líder de la banda Fher Olvera, está incluida originalmente en el álbum 'Cuando los Ángeles lloran' (1995 ), es el nuevo sencillo, revisitado, que acompaña al proyecto de colaboraciones de Maná. Una nueva versión, como un homenaje póstumo a su padre ya fallecido. La nueva versión es con la participación de Mabel, una carismática y talentosa niña de tan solo 12 años de edad quien está logrando su sueño de grabar junto a Maná.

'A GRITOS DE ESPERANZA' - ALEX UBAGO Y JESÚS NAVARRO

El cantante español celebra el aniversario de su carrera con una regrabación de sus mayores éxitos, con el productor español Paco Salazar, y en compañía de grandes artistas nacionales e internacionales. El primer single de este disco es 'A gritos de esperanza' segundo single en la carrera de Alex y que mejor voz internacional que la de su amigo Jesús Navarro, del grupo mexicano Reik, para cantar este gran éxito de Alex, con más emoción y sentimiento si cabe, que la versión original.

'MY UNIVERSE' - COLPDLAY Y BTS

Coldplay ha lanzado su tan esperada colaboración con BTS. 'My Universe', este nuevo single fue escrito por Coldplay y BTS y producido por Max Martin. 'My Universe' sigue al éxito mundial de Coldplay, Higher Power, como el segundo sencillo del próximo álbum de la banda, 'Music Of The Spheres'.

'EXPERIMENTO' - MYKE TOWERS

El sonido de 'Experimento' lleva a Myke Towers por un camino diferente y más exploratorio y demuestra la verdadera esencia y habilidad de su musicalidad artística. La canción presenta ritmos pop inquietantemente contagiosos, así como pronunciados elementos de batería que recuerdan a los clásicos atemporales de Michael Jackson producidos en los inicios de su carrera como solista.

'CUÁNTAS VECES' - CARLOS RIVERA Y REIK

Carlos Rivera y Reik se han convertido en el máximo referente actual de la música hecha en México. Su colaboración era inevitable, pero el resultado supera cualquier expectativa. Ahora dos de los artistas más queridos de México, Carlos Rivera, y el artista mexicano más escuchado en el mundo, Reik, se unen para 'Cuántas Veces', una balada que conmueve hasta los corazones más duros.

'QUÉ MÁS PUEDO PEDIR' - CARIN LEÓN

El artista mexicano Carin León no para de sorprender a todos sus seguidores, esta vez presenta el video oficial de su sencillo 'Qué más puedo pedir', tema que hace parte de su álbum musical 'Inédito' y que actualmente es la canción que cuenta con más reproducciones de todo el disco. 'Qué más puedo pedir' fue grabado en la ciudad de México, donde utilizaron varias locaciones dándole un toque romántico al video, el principal protagonista en los instrumentos musicales fue el piano.

'ME SAY ME DO' REMIX - MONSIEUR JOB Y JAH BLOODZ

'Me say me do' es una canción roots,dancehall con unos ritmos muy jamaiquinos con una lirica muy llamativa ya que habla sobre la seducción de una chica en su versión original Mezclada en español y el remix con un feeling más jamaiquino.

'9 SHOTS - JOSÉ VÁSQUEZ

En esta nueva apuesta el influenciador y cantante, muestra su faceta más rumbera, cambiando el chip que había mostrado en su sencillo anterior 'Como las olas'. '9 Shots' combina el reggaetón con sonidos electrónicos, lo que la convierte en una canción llena de empoderamiento, fuerza y energía, siendo un tema ideal para decirle adiós a los exs, para brindar una y otra vez, para celebrar, ser feliz y enrumbarse al escucharla.

'CUANDO TE VEO' - ANA DEL CASTILLO

La cantante vallenata Ana del Castillo finalmente presenta su primer disco musical que lleva por nombre 'El favor de Dios', del cual se desprende su primer sencillo 'Cuando te veo', una canción dedicada a ese ser que se ama que no necesariamente es la pareja, sino que puede ser el amor a los padres, los hijos o hasta las mascotas.