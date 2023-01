¡Para bailar hasta que duelan los pies! Disfruta de los lanzamientos musicales

No hay nada como disfrutar de tus días libres escuchando a tus artistas favoritos mientras descansas de una agitada semana; por ese motivo, aquí encontrarás los lanzamientos musicales que te harán bailar hasta que hayas tenido el mejor momento del año. ¡No te los pierdas!

'LADRONES'- LASSO FT. DANNA PAOLA

La letra de la canción habla sobre esas relaciones que uno no debería de tener, que sabes que te van a perjudicar pero de una manera u otra terminas involucrado en ellas. También acomoda perfecto para las relaciones que a veces uno quiere tener con alguna amistad pero que sabemos muy bien la forma en la que terminaran las cosas. De estas temáticas nace el nombre del sencillo, por esa insinuación a robar un beso que no debería de ser.



'BESARNOS DE CERO'- DANNY OCEAN

Está escrita y producida por Danny Ocean; el tema nace en la Ciudad de México, desde la experiencia de una relación fracturada que evoca un sentimiento tan fuerte y genuino, una vivencia transformada en una espectacular canción, donde el artista le propone a su pareja enmendar la relación y luchar lo que sea necesario, para poder empezar de cero.

'FLACA'- ANDRÉS CALAMARO FT. ALEJANDRO SANZ

'Dios los Cría' revisita las canciones emblemáticas de Calamaro con la colaboración de artistas legendarios de la música latina, en una excepcional reunión de talentos. A los nombres mencionados de Julio Iglesias y Alejandro Sanz, se suman Milton Nascimento, Mon Laferte, Lila Downs, León Gieco, Juanes, Vicentico, Sebastián Yatra, Raphael, Julieta Venegas, Carlos Vives, y muchos más.

'PLAYA'- ALEJA LÓPEZ

Es una canción que va dirigida a todos los que en su vida cotidiana tienen problemas: en el trabajo, con su familia, en el amor, en cualquier aspecto. Sin embargo, siempre buscan un lugar o un momento donde –al menos por instante- estos problemas no existan. Aleja López le da a este lugar una identidad especial: la Playa.

'EUCALIPTO'- MARIO PUGLIA

La canción llega como una continuación del viaje musical de Mario tras el éxito de “Arrocito Frito”, su primer lanzamiento en este 2021 y que fue rápidamente acogido, no solamente por el público, sino por las plataformas digitales, las cuales lo incluyeron en algunas de sus más importantes playlists.

TINA TURNES VUELVE AL SALÓN DE LA FAM

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha anunciado que Tina Turner será incluida en su clase de miembros de 2021. La ceremonia de inducción se llevará a cabo el 30 de octubre, 2021 en el Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, Ohio Con una transmisión simultánea de radio en SiriusXM por canal del Salón de la fama del Rock & Roll, 310. La ceremonia de inducción saldrá al aire posteriormente en HBO y via streaming en HBO Max.

'WE ARE THE PEOPLE'- MARTIN GARRIX FT. BONO & THE EDGE

Es un himno que podemos cantar todos sin importar de dónde venimos, pero especialmente en Europa en donde la competencia llamará la atención del mundo entero. El tema buscar reflejar el optimismo, la esperanza y determinación que son requeridos para que un equipo tenga éxito, así como ofrecer un sentido de UNIDAD que se ajusta al tema de la UEFA EURO 2020.

'LOCO'- JUSTIN QUILES FT. ZION & LENNOX Y CHIMBALA

El video, que fue filmado en la República Dominicana, fue dirigido y producido por Rodrigo Films. El video oficial de "LOCO" demuestra ser la contraparte perfecta de la canción, ya que captura a la perfección los tonos contagiosos y los ritmos establecidos por Quiles solidificando la canción como el himno ideal para el verano.

'SERENATA A MAMÁ- OMAR GELES

La canción es la continuación de 'Madrecita linda' canción que el artista ya había presentado hace unos años y que refleja el amor incondicional que el artista siente por Hilda Suárez, su madre. La canción llega en un tiempo que muchos no pueden estar junto a sus adres por la situación actual y Omar Geles desea que este tema se pueda convertir en el mensaje de muchos a través de su voz.

'VACÍO VIVO'- DAVID ZAHAN

Fue escrita y compuesta por David Zahan, bajo la producción de Dj Nelo, Yas Music y Codiscos, además contó con la colaboración de Sebas Velasquez en los arreglos. La canción habla sobre un hombre que no quiere compromisos, no desea enamorarse, advirtiéndole a sus amantes que no tiene sentimientos y que es un riesgo enamorarse de él.

'TÚ SI SABES QUERERME'- NATALIA LAFOURCADE, MARE ADVERTENCIA Y RUBÉN BLADES

Con gran alegría Natalia Lafourcade, reciente ganadora de dos Grammy Latino y un Grammy Award por el primer volumen de Un Canto Por México, nos lleva hacia el segundo volumen de este proyecto. Ahora, como segundo sencillo del disco en favor del Centro de Documentación del Son Jarocho, la compositora comparte una nueva versión de su éxito “Tú Sí Sabes Quererme”, misma que cuenta con la participación de la leyenda de la salsa Rubén Blades y la rapera y activista social oaxaqueña Mare Advertencia.

'LAS HORAS'- MONCAS FT. SAEL

El joven artista y compositor san andresano que con gran éxito presentó a nivel internacional canciones como: “Or Nah”, “Suerte Contigo”, “Diferente” junto a Rayo & Toby, “Celos” junto a Kexxy Pardo, “Sin Ti” y “Ay qué cool” junto a Piso 21 logrando más de 3 millones de reproducciones combinadas en plataformas. Ahora, el artista colombiano llega con un nuevo lanzamiento internacional llamado “Las Horas”, en esta ocasión junto al reconocido artista argentino de música urbana Sael.

'SEMILLA'- JUAN ACHURY Y CARLOS ORTIZ

Con ritmos africanos, reggae y world music, 'Semilla' es su nuevo lanzamiento, una canción para bailar, disfrutar, escuchar y reflexionar. La canción habla de la necesidad de entender a la naturaleza como un elemento que siempre renace, así mismo, también es una crítica al maltrato que el ser humano le ha hecho.

'XANTOFOBIA'- JACK N'GRASS

La definición de 'Xantofobia' es el miedo irracional al color amarillo, bajo ese concepto el video de este lanzamiento, fue basado en utilizar varios objetos de color amarillo interactuando con los miembros de la banda y algunos actores como: Carolina Tamayo, Emiliano Zapata y Gian Carlo Sandoval en muchas escenas sin sentido, como si todo fuese producto de una pesadilla.

'MALA FORTUNA'- LINDA HABITANTE Y SANTIAGO BERNAL

Fue compuesta por Linda Habitante y Santiago Bernal vía WhatsApp (debido a la pandemia), la idea nació luego de un par de charlas sobre el fracaso lo que terminó convirtiendo esta canción en un tema para reconocer las caídas como parte del proceso, de perseguir a la suerte, darse cuenta que no siempre está con uno y reírse de ello.