"Mi alma musical está entre el metal y la música popular": Juanes

Juanes recuerda que en su casa en Medellín, de niño, compartía habitación con su hermano con las paredes llenas de afiches de sus bandas de rock favoritas, entre ellas, la que más espacio ocupaba, era Metallica.

Un niño permeado por la música vieja que escuchaba en casa y su pasión por el furor de los riffs del metal que viajaban de cassette en cassette entre los grupos de amigos de su barrio, lo que se evidencia a lo largo de su carrera musical, pero en especial, en el último mes, cuando lanzó su álbum ‘Origen’, con 12 temas de otros artistas interpretados a su manera, una colaboración a dúo con Andrés Calamaro, y ahora, su versión de ‘Enter Sandman’ de Metallica.

Es mucho más que un simple álbum de homenaje, ‘The Metallica Blacklist’ celebra la influencia duradera de este hito musical con uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos por la banda y su equipo, contando con un número sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una increíblemente amplia gama de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, cada uno de los cuales contribuye con una interpretación única de su parte favorita de ‘The Black Album’.

Se cumplen 30 años de la publicación de este trabajo discográfico, el cual casi no es terminado por las serias diferencias artísticas entre los integrantes de la banda y su productor, Bob Rock, quien tomó el sonido thrash metal que caracterizó los cuatro primeros álbumes de la agrupación de San Francisco y lo llevó a un nivel superior con una clara intención, lograr plasmar las atmósferas sonoras que Metallica tenía en sus conciertos, pero con la perfección y glamour que se logra en un estudio de grabación.

Ahora, este álbum tributo, ‘The Metallica Blacklist’, que ya inició su preventa, tendrá un fin social. Todos los ingresos se repartirán a partes iguales entre las más de 50 organizaciones sociales que apoyan a los artistas que participaron en el disco. En el caso de Juanes, los beneficios serán para la Fundación Mi Sangre, creada por Juanes y que continúa su labor desde hace más de 15 años.

“Son muchos años de trabajo, cada vez más entendiendo más a Colombia, buscando cómo vincularnos más para ayudar, llegar a todos esos muchachos líderes de la comunidad, así como los padres de familia. Tenemos mucho por hacer”, comentó Juanes.

Como todo en la vida en estos tiempos de pandemia, los planes cambiaron completamente y en menos de un mes lanzó su álbum ‘Origen’, su colaboración con Andrés Calamaro en su disco de duetos, y ahora, este homenaje a Metallica a su manera.

“Esta invitación de Metallica ha sido increíble, una alegría inmensa. Un sueño muy cabrón para mí, que ellos me invitaran, porque he sido un fan de Metallica a muerte. Creo que todo tiene que ver con Rock al Parque, cuando fui invitado al festival en 2019 y allí hice un cover de ‘Seek and destroy’”, continuó Juanes.

No solo ha sido considerado como uno de los mejores covers de Metallica en la historia, días después, estando en plena gira de conciertos por Alemania, Juanes vio cómo sus ídolos, los integrantes de la banda norteamericana, retuitearon su presentación en Rock al Parque.

Ese mismo año, el baterista de Metallica, Lars Ulrich, sería el encargado de entregarle a Juanes el premio ‘Persona del Año’ en los Latin Grammy Awards 2019.

Una relación cercana que ahora lo llevó a ser convocado para este ambicioso proyecto musical, con una versión propia de ‘Enter Sandman’ que grabó en su propio estudio en Miami, grabado desde cero, con fuertes influencias de los sonidos latinoamericanos, de la cumbia latinoamericana, “quería traer a Metallica hacia el Caribe, con un bloque de notas que termina con el riff de guitarra casi bailable (risas)”.

De hecho, cuando empezó a planear lo que sería su álbum ‘Origen’, en diciembre de 2019, en esa primera lista de más de 50 canciones se encontraban algunos temas de Metallica, y estaba seguro que alguno de ellos terminaría haciendo parte de la selección final. Sin embargo, llegó la invitación al tributo, el cual grabó antes de su propio disco.

“Con mi banda Ekymosis, al principio queríamos hacer metal tal cual lo escuchábamos de bandas como Metallica, y fue con el tiempo que empezamos a entender lo que éramos, de dónde veníamos y cómo podíamos exaltar nuestra identidad. Es reconocer que mi alma musical está entre el metal y la música popular, así aprendí a plasmar mi origen en mi música, me siento muy cómodo conmigo mismo en lo artístico”.

‘Origen’ lo terminó justo al comenzar la pandemia, por lo que lleva 15 meses “haciendo música como loco, con ganas de sacar un álbum inédito. Veníamos de un ritmo endemoniado y pasamos de 100 kilómetros por hora a cero, para estar en casa, con buen tiempo para la familia y dedicarme a estudiar canto, guitarra, y poesía, haciendo mucha música que espero sacarla el año entrante”.

Por ahora, no ha pensado en un segundo volumen de ‘Origen’, “pienso en la música nueva que tengo un montón, pero igual, ahí está la lista de canciones que quedaron por fuera, ya veremos qué ocurre con ellas más adelante”, finalizó Juanes.

