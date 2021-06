Juanes, J Balvin y Mon Laferte son invitados a celebrar los 30 años del 'Black Álbum' de Metallica

Metallica , la legendaria banda estadounidense celebra los 30 años de su ‘Black Álbum’, con un tributo que tendrá 12 canciones de la agrupación interpretadas por más de 50 artistas de todos los territorios y culturas del mundo, entre ellos varios latinos como Juanes , J Balvin y Mon Laferte .

La noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales de la banda con un tráiler oficial que resume lo sorprendente que será esta nueva versión del gran álbum lanzado al público en 1991, que incluye éxitos como ‘Nothing Else Matters’, ‘Through the Never’, ‘Enter Sandman’, o ‘Sad but True’.

Juanes es el invitado para cantar ‘Enter Sandman’, mientras que J Balvin que sorprende al público rockstar con ‘Wherever I May Roam’ y Mon Laferte con la genialidad de ‘Nothing Else Matters' en su versión en español.

El disco también contará con grandes figuras de la industria musical como Miley Cyrus , Ha*Ash, St. Vincent, Mac DeMarco y Corey Taylor.

Los fanáticos podrán disfrutar del álbum a partir del próximo 10 de septiembre, una versión remasterizada en LP de vinilo, CD estándar, edición expandida de 3 CDs, formato digital y una edición limitada de 2 LPs de 180 grs, un disco con imágenes, 3 LPs en directo y 14 CDs con pre-mezclas, maquetas, entrevistas y shows en directo, para que todos puedan disfrutar del disco como quieran.

La noticia ya tiene cientos de opiniones a favor y en contra en las redes y llena de expectativa a todos los fanáticos de la banda.