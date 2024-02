Karol G estrenó nueva canción y sus seguidores notaron similitudes con otro famoso tema, ¿cuál es?

La cantante colombiana Karol Gcelebró el miércoles 14 de febrero su cumpleaños número 33 lanzando su nueva canción 'Contigo', una colaboración con el DJ Tiëstoen la que le canta al amor, cuyo estreno coincidió también con la celebración del día deSan Valentín.

'Contigo' es la primera canción de la colombiana que ve la luz este 2024 tras un 2023 lleno de éxitos, incluido el lanzamiento de su disco 'Mañana será bonito' y su segunda parte 'Bichota Season' y una gira mundial que la posicionó como una de las referentes del género urbano del momento.

La canción se presentó como una reinterpretación del éxito de la estadounidense Leona Lewis 'Bleeding Love' (estrenada en 2007), aunque no muchos de los seguidores de la paisa tenían esto claro y le dejaron diversos comentarios señalando la similitud en el ritmo y en el coro.

"Suena idéntico 😣 esperaba más, para ser honesto", "En lo único que puedo pensar es “keep bleeding I keep keep bleeding love", "Me encanta la referencia", son solo algunos de los mensajes, pues otros usuarios se mostraron decepcionados de no ver a Feid, la pareja de la cantante, en el video.

El tema llegó acompañado de un videoclip protagonizado por la propia artista y la rapera puertorriqueña Young Miko, con quien comparte una colaboración llamada 'Dispo' que vio la luz en 2023.

"No quiero vida si no es contigo", canta la artista de Medellín, que anunció el nuevo sencillo después de uno de los tres conciertos que dio en Ciudad de México, puesto que los asistentes sacaron una pancarta gigante en la que se podía leer precisamente "No quiero vida si no es CONTIGO".

"Sin ellos saber que la frase hace parte de mi nuevo próximo sencillo. El hecho es que me conmoví demasiado y no me aguanté las ganas de anunciarles la noticia de que esta canción sale el día de San Valentín, mi cumpleaños, el 14 de febrero", anunció en sus redes sociales la ganadora del Grammy anglo a Mejor Álbum de Música Urbana.

Actualmente, la colombiana está inmersa en una gira mundial de estadios que comenzó el pasado diciembre en su casa, en el Atanasio Girardot de Medellín, y que la llevará a México, República Dominicana, España, Alemania y muchos países más. EFE

