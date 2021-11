Javi Blues y Rap Bang Club le cantan a los amores intensos en 'Qué voy a hacer'

Javi Blues es un artista colombiano que nace en 2012 en Bogotá con la intención de escribir canciones, rapear, cantar y poderse conectar con las personas a través de la música, transmitiendo historias con las que se puedan sentir identificadas. Aunque la base de su música es el rap y no el blues, Javi Blues tiene claro que el blues, más allá del género, es un sentimiento en el que ha encontrado una belleza única, aunque su significado sea la tristeza. Se conecta y describe muy bien lo que a veces es la vida.

La intención de su propuesta musical es poder hacer feliz a la gente, acompañarlos en cada momento de sus vidas y que su música sea parte de la banda sonora de cada persona.

"Siempre he creído en los sueños y desde que tengo memoria la música me ha mantenido vivo en la tierra", comenta. "Más allá de escribir canciones, yo cuento historias. Por eso, compongo lo que me sale del corazón encontrando siempre una canción para cada ocasión", agrega.

'Qué voy a hacer' es su nuevo lanzamiento, una canción que habla de ese sentimiento que aparece cuando alguien te gusta y, literalmente, te tiene en sus manos; sea porque te gusta y no sabes cómo decírselo o porque te dejó, pero la recuerdas mucho. Musicalmente, la canción tiene influencias de rap, trap y R&B.

La canción fue producida, mezclada y masterizada por el productor colombiano King Julián, quien junto a Javi Blues se ha encargado de darle una identidad única al proyecto.

'Qué voy a hacer' cuenta con la participación del dúo de hip hop colombiano Rap Bang Club, quien le dio un vuelo poderoso a la canción. Javi Blues, Karin y Pezcatore cuentan en la canción cómo se sienten cuando no saben qué hacer porque esa persona que te atrapa en todos los sentidos tiene, literalmente, tu alma.