Elton John quiere seguir en el mundo de la música, pero rodeado de jóvenes

A sus 74 años y con algunos problemas de cadera, el cantante británico Elton John sigue apasionado por la música, pero sobre todo por las nuevas generaciones, desde Nicki Minaj a Dupa Lipa, pasando por Young Thug.

Su nuevo álbum, que sale este viernes, "The Lockdown Sessions", ha sido creado totalmente con colaboraciones.

Como plato de entrada, un dueto con la británica de origen albanés Dua Lipa, con la que firma "Cold Heart" que entró en la lista de los diez sencillos más vendidos.

Elton John ha logrado colocar, a lo largo de seis décadas, 33 éxitos en el "top 10" de las listas británicas, por delante de cualquier otro artista.

En "The Lockdown Sessions" ("Las sesiones del confinamiento") John se rodea de estrellas de su generación como Stevie Wonder o Stevie Nicks (Fleetwood Mac), pero también raperos como Young Thug, 6LACK, Nicki Minaj o la estrella de la música electrónica, SG Lewis.

"He aprendido de todos ellos, y a mi edad, aprender de otros músicos es el mayor regalo posible", explicó Elton John en una sesión de preguntas y respuestas por videoconferencia con periodistas internacionales, a finales de septiembre.

Publicidad

Pocos días después de esta entrevista múltiple, la estrella británica tuvo que ser internada para una operación de cadera.

"Decir que ya lo sé todo sería el fin. Estoy más emocionado que nunca por la música", dice.

Sir Elton asegura que se quedó anonadado con los "freestyles" (improvisaciones) de los raperos con los que trabajó durante esas sesiones, a veces a través de videoconferencia.

El compositor de "Your Song" incitó a los jóvenes a provocarlo, a llevarlo por senderos desconocidos.

- "Quizás se sentía intimidado" -

"SG Lewis me había propuesto primero algo muy 'eltonjohniano' dice riendo, "quizás se sentía intimidado o tenía miedo de insultarme. Luego acabamos llegando a lo que buscábamos", confía el músico que ha vendido más de 300 millones de discos.

Publicidad

"The Lockdown Sessions" reúne canciones compuestas para su álbum pero también para los discos de otros artistas, como Gorillaz o incluso "The Metallica Blacklist", el disco homenaje al grupo de hard rock a raíz de los treinta años del "Black Album".

Elton John interpreta el gran éxito de Metallica, "Nothing Else Matters", junto a Miley Cyrus, Robert Trujillo (bajista del grupo) y Chad Smith (batería de Red Hot Chili Peppers).

"La idea era empezar y acabar al piano, cuando la canción en realidad está compuesta para la guitarra. Es otra manera de verla, es divertido", explica.

- "¡No me creo que este tipo haya dicho esto!" -

El líder de Metallica, James Hetfield, explicó recientemente su reacción en una entrevista difundida por Apple Music.

Publicidad

"Elton John estaba en zoom y de repente va y suelta: 'Nothing Else Matters es una de las melodías más bellas, una de las mejores baladas de amor que hayan sido escritas'.

"Me dije: '¡No me creo que este tipo haya dicho esto!' (...) Es un cumplido enorme", dijo.

"Capitán Fantástico", como se apodó Elton John tras uno de sus grandes álbumes de los años 70, reconoce que le gusta recordar su etapa de "músico de estudio". Como cuando tocó con los Hollies, grupo británico de los años 60, en los célebres estudios londinenses de Abbey Road.

Después de tantos años, se sigue considerando un bulímico de la música. Ha protagonizado podcasts en Apple Music, pinchando y comentando música como si fuera un disc-jockey. Y ahora le gustaría colaborar con Billie Eilish: "me ha maravillado, es magnífico ver a una flor convertirse en un árbol tan bello, pero por el momento está trazando su propio camino". AFP