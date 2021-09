Don Omar y Elsa y Elmar, entre los artistas que se pronunciaron ante los comentarios de J Balvin

El reconocido cantante de reguetón J Balvin no para de generar polémica en redes sociales, pues luego de que se dieran a conocer los nominados para la próxima entrega de los Gammy Latinos que se celebrarán el próximo 18 de noviembre, el artista expresó su inconformidad en Twitter, resaltando que la academia no valoraba al género urbano ni le daba el reconocimiento que debía.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió Balvin, quien además invitó a otros artistas a no asistir al evento y demostrar que son un verdadero movimiento.

Ante esto, varios cantantes de este y otros géneros musicales manifestaron que no estaban de acuerdo con el intérprete de ‘Amarillo’, pues según ellos lo que importa es celebrar el triunfo de otros y no decir que no se tiene en cuenta la buena música.

El primero en pronunciarse fue el reconocido rapero puertorriqueño, Residente, quien expresó que los premios sí valoraban a los artistas preguntándole al colombiano: “¿Por qué yo tengo 31 grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo, de qué género estamos hablando”, además, le dejó un mensaje refiriéndose a que, aunque las personas escuchen su música y sea famosa al momento de reconocer la calidad van a optar por otros artistas.

A ver José, cómo te explico, tu música es como carrito de hot dogs que a todo el mundo le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante. Residente.

Luego de esto se sumaron otros cantantes como el reguetonero Don Omar , que no dudó en comentar el clip de residente y escribió: "entonces ¿El menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia".

Asimismo, el cantante de la agrupación Orishas, Yotuel, también se manifestó por medio de un clip agradeciendo a los Grammy por su nominación y enviándole un contundente mensaje a Balvin en el que le recuerda que el movimiento urbano no inició con él, sino con otros artistas como Tego Calderón y Vico C.

“No me gustó eso que dices que los artistas urbanos, los poderosos, no vayan a los Grammy”, dijo el cantante.

También otros artistas colombianos como Juan Galeano del Diamante Eléctrico y Elsa y el Mar se pronunciaron al respecto en su cuenta de Twitter, uno con algo de humor por la situación y la otra cantante pidiendo que no sean “ardidos”.

“Qué peinada del siglo XVIII @Residente”, twitteo Galeano.

Qué peinada del siglo XVIII @Residente — Juan Galeano (@Juangaleano) September 30, 2021

“Ya no sean ardidos por los grammys, alégrense de que otros la pasen bien en el numerito, y si lo quieren y les significa mucho: jueguen el juego.”, comentó Elsa y Elmar.