'Directo al cora': Delfina Dib, cantautora argentina, estrena su primer álbum

La cantautora argentina Delfina Dib presenta 'Directo al cora', disco que cuenta con canciones producidas en México, 100 % de su autoría y cargadas de autosuperación, libertad, amor propio y resiliencia.

'Directo al Cora' nace en noviembre del 2021, compuesto por Delfina en solo 15 días, dando como resultado 10 canciones producidas por Julián Bernal en México y un Bonus track que la artista compuso en el año 2022. Este disco contó con la participación de Elsa y El Mar con quien Delfi compuso la canción: 'Callejera'.

Lee también: Omar Geles entrega a su público vallenatero el nuevo sencillo 'Súbele al pick up'

En 'Directo al Cora' Delfina plasma su evolución, a nivel de producción, letras y ritmos, pasando por el rap, R&B, trap y dancehall, en las diez canciones, que lo componen: 'Últimamente', 'Red flag', 'Ma money', 'Me oyes', 'Frama', 'Fumando menos', 'Árabe', 'Callejera', 'Tiempo', 'AK', 'York no' (Bonus Track).

“Para mí haber vivido la experiencia de contextualizar un disco, encontrar un nombre, encontrar un camino y encontrar una dirección artística, fue increíble. Con un proceso súper orgánico, no tuve que pensar tanto el nombre, fue una de las sensaciones más chimbas que me han pasado desde que me dedico a la música, desde la parte compositiva y de fluidez”: aseguró.

Publicidad

Con motivo del lanzamiento de 'Directo al cora', la artista aterriza este 28 de abril de 2023 en la capital argentina, con un show que la tendrá como absoluta protagonista. La cita para corear los éxitos y nuevos temas de la cantautora será en la Carrera 17 # 60 - 25 (Estudio de la piña) el 28 de abril a las 8:00 p.m..

Durante el último año, Delfina se presentó en diferentes escenarios, entre los que destacan el Fesitval Estéreo Picnic 2022 , Coca Cola Flow Fest en México.

Publicidad



'Directo al Cora' viene acompañado del videoclip 'Me Oyes', el cual fue grabado en Bogotá. Una canción que resume el concepto del álbum y permite que las personas se conecten al momento de escucharla, además de ser un track con una letra explícita y directa, saliéndose de la composición habitual de Delfina.

Te puede interesar: Bryant Myers y Kevin Roldán se unen en colaboración y sacan su nuevo sencillo 'UFFF'