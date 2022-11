‘Cura y Enfermedad’ el nuevo sencillo de Yoky Barrios y Apache supera las expectativas

Hace unos días el sencillo ‘Cura y enfermedad’ salió a la luz y desde entonces ha sido todo un éxito. De hecho, en plataformas de streaming como Youtube y Spotify ya suma un poco más de 36 mil reproducciones.

En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com el cantante se mostró muy emocionado al hablar sobre música colombiana, y más la suya pues comentó que es así como se mantiene viva la poesía.

Sobre su más reciente canción afirmó que “tiene un dembow con sonidos latinos” y su valor agregado es que tiene un gran invitado, se trata de Apache, un artista de origen venezolano que, según Barrios “es muy importante para el hip hop latinoamericano”, además tiene una letra que llega al alma y es perfecta para ser dedicada.

"‘Cura y enfermedad’ se trata de reconocer cuando uno extraña a alguien, reconocer que amar no es fácil, el amor es sal y azúcar, la perfección no existe y no es lo mismo ganar un partido sin sudar la camiseta” aseguró.

Lo cierto es que todos los videos del artista tienen un gran diferencial, dejan un mensaje o hacen pensar a sus seguidores, en parte, todo tiene que ver con el actor Juan Pablo Barragán, quien ha dirigido muchos de ellos.

Los dos tienen una relación de más de 25 años en la que han crecido juntos personal y laboralmente, Barrios confesó que son como hermanos “Barragán es el director, el productor y el complemento. Está Yoky el que hace las canciones, está Juan el que dirige, nosotros somos nuestros managers”, comentó.

Sin embargo, no siguen trabajando juntos solo por su amistad, también por su compatibilidad profesional “él sabe cuál es el perfil, el ángulo, me gusta la narrativa visual que siempre propone”, comentó el rapero.

Como parte de su trabajo, los dos estarán en la nueva edición del Altavoz Fest, se convertirán en la cuota bogotana en la ciudad de Medellín y esperan que los paisas y fanáticos de la industria musical bailen, canten y disfruten junto a ellos, lo que los emociona mucho.

Yoky aseguró que en el futuro espera poder hacer fusiones con otros géneros, y por qué no, la unión con la ranchera, la música popular, llanera y los artistas invitados con diferentes estilos.

Para conocer un poco más al rapero, en medio de la entrevista respondió una serie de preguntas rápidas con las que se sinceró acerca de la música, de lo que le gusta, lo mueve y lo conmueve.

¿Cuál es la canción que puede escuchar todo el tiempo?:

Así me corten la luz, de Yoky Barrios

¿La canción que no puede volver a escuchar en su vida?:

Leo Dan, una muy triste, la dicha que me fue negada

¿Cuál es la canción que lo marcó?:

Ya no quiero seguir así de Yoky Barrios

¿La canción de tu vida?:

No la he grabado