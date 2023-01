Maluma cautivó a sus fans en el concierto junto a sus parceros en Bogotá

Al fin llegó el día que Maluma tanto estaba esperando, pues dio inicio a su gira por Colombia con un gran concierto en el Centro de Eventos Autopista Norte en Bogotá, en el que cautivó a pequeños y grandes con los temas de su nuevo álbum 'Pretty Boy Dirty Boy', y también éxitos con los que comenzó su carrera.

Publicidad

El show llamado 'Maluma y sus parceros' dio apertura hacia las 5:30 de la tarde con la presentación de Jeloz, un joven caleño de 16 años, y el venezolano Tomás The Latin Boy. Con el recinto totalmente lleno, el entrenador de La Voz Kids hizo su aparición en tarima ante un público emocionado que se contagió de su música, baile y buena energía.

'Borró Cassette' fue la canción elegida para prender la fiesta en este concierto y con la que saludó a sus fans, agradeciendo el apoyo y su compañía en este tour. Siguió con 'La Curiosidad', 'Addicted', y en este tema aprovechó para enviar un mensaje de unión: "Todos somos una misma nación sin importar raza o color (...) Gracias infinitas a todos ustedes".

Publicidad

Ver: En fotos: Estas son las caras más graciosas de Maluma en LVK

Publicidad

Además, Maluma aprovechó para refirmar su soltería: "Esta noche vine soltero, y no solamente eso, vine soltero pero en busca de una mamacita que con sus besos me lleve hasta el éxtasis". Con estas palabras presentó la canción 'Tus besos', que interpretó con El Indio. Más adelante el cantante paisa invitó al escenario a Tomás The Latin Boy para cantar juntos 'Aventura', y teniendo en cuenta que es venezolano sacaron las banderas de cada país mientras Maluma pedía que "se acabe la guerra en la frontera" porque somos hermanos, vecinos y un mismo continente.

Publicidad

El momento más nostálgico de la noche lo protagonizó el 'Pretty Boy' cuando cantó 'Vuelo hacia el olvido', un tema que hace parte de su nuevo disco y que presentó como su favorita: "Comencé mi carrera a los 16 años y desde entonces no me he bajado de un avión, veo poco a mi familia (…) esta canción significa mucho para mí".

Mira también: ¡Atrévete a lucir como Maluma! El cantante muestra su rutina para lograr su ejercitado cuerpo

Publicidad

Luego, uno de los instantes más esperados del concierto llegó con la salida de Pipe Bueno para cantar 'La invitación' acompañados por los coros y los gritos de emoción del público, y también 'Te hubieras ido antes'. Finalmente, luego de algunos éxitos como 'La temperatura', 'Obsesión', 'Miss Independent', Maluma dio paso a Andy Rivera para interpretar 'Salgamos' y así despedirse de sus parceros.

Publicidad

Revive: Como si fueran magos, Maluma presentó a Pipe Bueno en su equipo

Publicidad

Con este abrebocas, el cantante continuará su gira en Cali el 13 de diciembre en la Plaza de Toros de Cañaveralejo, en Barranquilla el 19 de diciembre en el Estadio Romelio Martínez, y terminará en Medellín el 20 de diciembre en la Plaza de Toros La Macarena para cerrar con broche de oro este año 2015.