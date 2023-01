Las mejores canciones navideñas en español e inglés cantadas por artistas famosos

En español

1. Marco Antonio Solís - Navidad sin ti

Publicidad

Si eres un nostálgico y estas fechas te deprimen un poco, esta es tu canción.

Publicidad

2. José Feliciano - Feliz Navidad

¿Algo más latino que José Feliciano cantando Feliz Navidad?

Publicidad

Publicidad





3. Luis Miguel - Santa Claus llegó a la ciudad

El Sol de México le canta a Santa y dice que él te espía y sabe más de ti que la CIA y Facebook juntos.

Publicidad

Publicidad

4. Michael Bublé y Thalia - Feliz Navidad

Thalia se dejó contagiar del enorme espíritu navideño de Bublé y el resultado es muy bueno.

Publicidad

5. Alejandro Fernández - Blanca Navidad

Publicidad

Enorme voz la del Potrillo que lucía joven, sobrio y muy navideño.

Publicidad

Publicidad

6. Diomedes Díaz - Mensaje de Navidad

Nos pusimos pesados.

Publicidad

Publicidad

7. Héctor Lavoe y Willie Colón - Aires de Navidad

Un hit para estas fechas cuando Héctor y Willie eran imbatibles.

Publicidad

8. Richie Ray y Bobby Cruz - Bomba en Navidad

Publicidad

La bomba puertorriqueña es un género musical que te pone a bailar, no un aparato explosivo.

Publicidad

Publicidad

9. Andrea Bocelli - Noche de Paz

Si quieres ambientar la cena de Nochebuena, esta es la canción que buscabas.

Publicidad





10. Raphael - El Tamborilero

Publicidad

Raphael se mira a sí mismo más joven pero igual de sonriente con este hit navideño.

Publicidad

En inglés

1. Mariah Carey - All I want for Christmas is you

Publicidad

Mariah se deshace de todo sentido materialista y lo único que quiere para Navidad es a ti.

Publicidad

Publicidad

2. Wham! - Last Christmas

Otra Navidad y ya la superaste a ella o a él porque ya tienes una nueva pareja que te hace feliz. George Michael lo sabe.

Publicidad





3. Michael Bublé - White Christmas

Publicidad

Hay un mito urbano que dice que solo en esta época del año aparece Michael Bublé.

Publicidad

4. Queen - Thank God it's Christmas

Si no lo sabías, Queen también le cantó a la Navidad. Con la voz de Freddie todo suena mejor.

Publicidad

Publicidad





5. Jon Bon Jovi - Please come home for Christmas

Publicidad

Nadie está más solo en Navidad que Jon Bon Jovi que suplica que vuelvas para Navidad.

Publicidad

6. Bing Crosby - White Christmas

Un clásico de clásicos en la música navideña anglo.

Publicidad

Publicidad





7. Daryl Hall y John Oates - Jingle Bell Rock

¿Quién no ha escuchado el Jingle Bell Rock y no le han dado ganas de bailar un poco?

Publicidad

Publicidad

8. Train - Shake up Christmas

Una canción muy pegajosa, apenas para Navidad.

Publicidad

9. Sam Smith - Have Yourself a Merry Little Christmas

Publicidad

Con la voz de Sam todo suena tan suave y triste, suave y triste... (Se acurruca, intenta no llorar, llora).

Publicidad

Publicidad

10. Coldplay - Christmas Lights

Coldplay también tiene su himno navideño y el video está chévere.

Publicidad





¿Te gustó el listado?, ¿cuáles nos faltaron?