Justin Bieber emocionó hasta las lágrimas a sus fans con su show en Bogotá

Como era de esperarse, un show con un gran despliegue tecnológico, luces, mucho baile y fuegos pirotécnicos adornaron la presentación de Justin Bieber en el estadio El Campín en Bogotá, colmando las expectativas de sus seguidores, aunque no hubo lleno total.

La noche de este miércoles, con algo de frío pero ajena a la lluvia que caracteriza a la capital colombiana, permitió un ambiente de entusiasmo y buena energía en los asistentes al ‘Purpose Tour’, quienes en gran parte decidieron hacer fila a las afueras del estadio desde las 5:00 de la mañana, con tal de lograr una buena ubicación en la que pudieran detallar al cien por ciento el show de su admirado artista.

Tras varias horas de espera y ansias, a las 7:50 de la noche salió al escenario Ali Stone, la dj colombiana que fue elegida para abrir el concierto de Justin Bieber . Saludando “buenas noches Colombia” dio inicio a su presentación que encendió los ánimos con una muestra variada de covers en electrónica.

La joven bogotana hizo un repaso por los principales éxitos de artistas o grupos como Britney Spears, No Doubt, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, y hasta se atrevió a mezclar el hit del momento en Latinoamérica, ‘Despacito’, de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Demostrando así su gran talento, Ali Stone dejó la puerta abierta a una noche de emociones para disfrutar del show principal.

Entre los famosos que asistieron a este concierto, se pudo apreciar a Laura Tobón acompañada de su esposo, Álvaro Rodríguez; a la actriz Diana Ángel con su pareja y su hijo, y a Greeicy Rendón junto a Natalia Durán.

No pasaron ni quince minutos, cuando de repente se apagaron las luces del estadio y se encendió el fondo del escenario con una presentación de Justin Bieber. Los gritos cada vez eran más fuerte invocando al cantante canadiense, que al fin apareció en una caja de cristal en el aire en la que mientras interpretaba ‘Where are ü now’, colaboración con el artista Jack Ü, escribía con un marcador algunas frases sobre el vidrio junto a un corazón.

En el evento se podían apreciar fans de todas las edades, desde niñas de 7 años cargadas en los hombros por sus padres, hasta jóvenes y adultos que no querían perderse la visita del canadiense, que sorprendió con un variado repertorio, mucha danza y un gran montaje escénico.

Justin Bieber interpretó su álbum ‘Purpose’ casi en su en totalidad, pues pasó por temas como ‘I’ll show you’, ‘The feeling’, ‘Company’, ‘No sense’, ‘No Pressure’, ‘What do yo mean?’ y ‘Purpose’. Aunque también hizo un breve recorrido por éxitos de su carrera como ‘Boyfriend’, ‘As long as you love me’, ‘Baby’ o el cover de ‘Fast Car’ de la cantante Tracy Chapman.

En varias ocasiones, la estrella del pop priorizó el baile sobre la interpretación, pero aun así hizo enloquecer a sus seguidores en Bogotá. También aprovechó para mostrar su lado más romántico al tomar su guitarra para cantar ‘Cool Water’ y ‘Love Yourself’ en versión acústica, sacando algo de lágrimas a las fans.

Durante algunos intervalos, Justin manifestó que era una noche especial, que se sentía emocionado de estar en Colombia, un país que admira y lo hace sentir como en casa; reconociendo a su favor que no hubiera llovido y esto permitiera que su show saliera tal como lo tenía planeado.

Los talentosos bailarines, hombres y mujeres, no se quedaron atrás al momento de recrear cada interpretación con un vestuario diferente y maravillosas coreografías que llevaron a cabo sobre algunos estantes en movimiento que se desplazaban a lo largo de la tarima.

Junto a ellos, ya pasada la primera hora del show, aparecieron cuatro niños en el escenario durante la canción ‘Children’. Todos eran colombianos y Bieber se encargó de saludar, abrazar y elogiar a cada uno por su buena actuación.

El cantante de 23 años también mostró sus dotes para tocar la batería, y para cerrar con broche de oro lució la camiseta de la Selección Colombia mientras cantaba enérgicamente ‘Sorry’, uno de los temas más aclamados por el público. De esta manera, el ídolo se despidió de Colombia y dejó encantadas a sus ‘beliebers’, que al final del concierto lloraban y no podían creer la experiencia de haberlo tenido tan cerca en este tour.

Por: Natalia Rodríguez Fandiño