Yalitza Aparicio se une a los presentadores de los Latin Grammy

Cuando me llego la noticia alguien me dijo; "Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila." Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los @latingrammys al permitirme estar junto con @anabreco y @_carlosrivera conduciendo la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY. Nos vemos el 19 de Noviembre. Súper "Una raya más al tigre equipo". @pimientafilms @ger.parra @sophielopez