QUEVEDO confirma su primer concierto en Colombia: entérate de los precios, lugar y fecha

QUEVEDO saltó al reconocimiento internacional a mediados de 2022, gracias a 'BZRP Music Sessions #52' la canción que hizo al lado de Bizarrap y que le dio la oportunidad de tener una visibilidad enorme, la cual se reafirmó gracias a su voz baja e inconfundible que lo ha hecho convertirse en una de las nuevas sensaciones de la música urbana iberoamericana.

Tras todo el éxito mundial que tuvo gracias al verso: "quédate, que sin ti la vida duele", el cual fue uno de los himnos del momento y que aún suena en eventos y discotecas, el artista tuvo la oportunidad de colaborar con un gran número de personajes reconocidos en el género, tal y como: Karol G , Mora, Feid, Yandel, Anuel AA , Duki, Jhayco, Bad Gyal, entre otros.

Te puede interesar: 'Hip Hop Honors': Bogotá rendirá homenaje a los exponentes más importantes del Hip Hop colombiano

El crecimiento de su carrera ha sido para destacar, por lo cual a inicios de 2023 lanzó su álbum titulado 'Donde quiero estar', un trabajo de canciones diversas, con beats que van más allá del dembow y el reguetón de nuestros tiempos, que suenan frescos y propios, con colaboraciones junto a Myke Towers, Cruz Cafuné, Omar Montes y más.

Esto hace que sea el momento perfecto para que QUEVEDO visite por primera vez a Colombia, lo cual ocurrirá el próximo 20 de enero de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá con su 'DQE Tour'. Desde este 01 de noviembre, a las 10 A.M., se inició la preventa exclusiva.

Conoce más: Festival Estéreo Picnic 2024: estos son los precios de la boletería en la etapa de 'Creyentes'

Publicidad

La venta inicial será hasta el 03 de noviembre a las 9:59 A.M. y desde las 10:00 A.M. de este mismo día arrancará la parte destinada para el público en general.

Con respecto a las zonas que estarán distribuidas en el Movistar Arena, se encontrarán desde tres espacios diferentes en el segundo piso, platea y la tribuna fan sur.

Precios de la boletería para el concierto de Quevedo:

Precios, mapa y localidades para QUEVEDO en Bogotá 🔥



Entradas desde 199k + servicio disponibles a las 10AM en @Tuboletaoficial para Clientes AVAL y @dale_com_co 🎫 pic.twitter.com/RWiaZ5QUTj — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 1, 2023

Publicidad

Con respecto al ser consciente sobre el fenómeno que estaba logrando con su música, QUEVEDO contó, en un comunicado de prensa, que: “ocurrió la madrugada en la que mis colegas y yo entramos en el club TAO. Tras poner un pie en él, empezaron a sonar 'Cayó la noche' y 'Universitaria'. Hasta ese momento nadie sabía quién era. Y me alegró bastante que no pidieran quitarlas. Entonces, me di cuenta del alcance que empezaban a tener las cosas”.