Alcolirykoz, Sho-Hai y artistas invitados celebraron en Bogotá los 50 años del hip hop

La ciudad de Bogotá se iluminó de ritmo y pasión en la noche del 19 de octubre en el Chamorro City Hall durante la celebración de los 50 años del hip hop. El evento reunió a los amantes del género, tanto jóvenes como veteranos, en la que fue una fiesta inolvidable de música y cultura urbana.

La apertura de esta velada estuvo a cargo del DjZ-Kruel, quien a las 7:11 p.m. encendió los beats sobre la tarima, mientras los fieles asistentes iban tomando sus lugares para presenciar un viaje por el tiempo con varios de los temas icónicos y clásicos que han destacado en el hip hop.

DjZ-Kruel aumentó los ánimos a medida que soltó canciones como ‘De La Cuna al Ataud’ y ‘Noicanicula’ de La Etnia; ‘Jeeps, Lex Coups, Bimaz & Benz’ de Lost Boys, 'You Know How We Do It' del estadounidense Ice Cube, entre muchas más joyas del rap.

El dj paisa recibió sobre las 8:04 p.m. al cartagenero L'Xuasma, artista que con su toque y tinta caribeña interpretó algunas canciones con las que ha representado a la costa colombiana, como: ‘¿Qué Le Pasa?’, ‘Vuélvelo A Poné’, ‘Numen’, ‘De La Pulpa’, entre otras.

Antes de finalizar su intervención, estos músicos le dieron paso a la banda Laberinto ELC, para este punto de la noche y siendo las 9:02 p.m. la agrupación subió la energía, gracias a una intervención cargada de historias musicales que han plasmado la realidad de sus vivencias en las calles y barrios originarios en los temas ‘Y Son Muchos Años Ya’, ‘Caminando por el Barrio’ y ‘Buen Día’.

Pero esto no fue lo único que Laberinto ELC le entregó a los espectadores en la fiesta que conmemoró las cinco décadas del hip hop, ya que le ofrecieron al público capitalino una invitada sorpresa, se trató de Kei Linch, rapera colombiana, quien sobre la tarima cantó junto a sus colegas ‘Hierba Mala', sencillo que lanzaron durante el 2023 en conjunto.

La celebración no paró ahí, pues uno de los momentos más esperados por muchos fue cuando Sho-Hai pisó fuertemente el escenario. Allí el rapero español que lleva el nombre de pila Sergio Rodríguez Fernández realizó un repaso de sus piezas musicales ‘Estúpido’, ‘Cuando Voy’, ‘A Las Cosas Por Su Nombre’, ‘La Cúpula’ y muchas más.

Sin duda, la presentación de Sho-Hai, integrante del grupo Violadores del Verso o también llamado como ‘El Rey de las Cantinas’ no decepcionó a sus seguidores en su regreso a Bogotá y con sus rimas llenas de experiencia y sabiduría, logró conectar con la audiencia de una manera única. El cantante que nació en Zaragoza, España finalizó su potente show a las 11:30 p.m.

El escenario vibrante y lleno de energía fue testigo de actuaciones de alto nivel por parte de algunos de los nombres más destacados del hip hop colombiano y el gran invitado español. Así que para el gran cierre de esta conmemoración a uno de los géneros musicales más importantes a nivel global no podía faltar una de las agrupaciones más importantes del rap, se trató de Alcolirykoz.

Gambeta, Kaztro y Fazeta concluyeron la gran celebración de los 50 años del género y su momento llegó para hacer una entrada triunfal al escenario sobre las 12:30 a.m., en este los Alcolirykoz hicieron palpitar los corazones con la canción ‘Baño de Ruda’.

Alcolirykoz recordó sus orígenes durante el show musical. Foto: Nathalia Castro/ Caracol Televisión.

Alcolirykoz, conocidos por su estilo único y letras profundas, cerraron con broche de oro y con una actuación que dejó a todos boquiabiertos. Su ingenio para mezclar la crítica social con rimas hábiles resonó con la multitud, y sus fans no pararon de moverse al ritmo de sus canciones.

Como es tradición ya, los integrantes de la A a la Z realizaron su Misa de SanAzión, en la cual los asistentes gritaron fuertemente y en repetidas ocasiones: “amén” en respuesta las frases de Gambeta. Y por supuesto, la banda que tiene sus orígenes paisas no podía dejar por fuera a sus invitados sorpresa, así que a la tarima subió N. Hardem y cantaron ‘Discos Fuentes’, por su parte, Rulaz Coplaz interpretó con los ‘Ninjaz’: ‘Género Rural’.

La noche avanzó y el momento para hablar de sus raíces llegó, Alcolirykoz hizo sentir con fuerza y orgullo lo importante que es para ellos sus experiencias de vida en el barrio, así que con ‘Aranjuez’ el público conectó con gran sentimiento junto a Gambeta, Kaztro y Fazeta, con una canción que tiene un gran significado para ellos y que los marcó por la representación que han tenido en muchas personas.

La agrupación Alcolirykoz vibró en sintonía de cada uno de los espectadores. Foto: Nathalia Castro/ Caracol Televisión.

El tiempo estaba por cumplirse, pero los Alcolirykoz no abandonaron el recinto sin cantar el inspirador tema ‘Los Legendarios’ en compañía de Laberinto ELC, una intervención que logró poner las manos arriba de todos los asistentes y fieles seguidores de estos artistas.

Los integrantes de Alcolirykoz contaron cómo fueron sus inicios en la música. Foto: Nathalia Castro

Fue así como el tiempo se agotó en una noche donde las canciones genuinas y con historias que hacen sentir cercanos a sus oyentes estaba por finalizar, en este momento Gambeta y Kaztro le preguntaron al público dónde continuaría la fiesta como introducción a la aclamada canción ‘El Remate’, con esta, la agrupación colombiana se despidió de las más de 3 mil almas que le cumplieron la cita al rap en un evento que no solo fue una celebración del pasado, sino también una mirada hacia el futuro del género en el país y fuera de este.

Entre historias y música, Alcolirykoz encendió el escenario con sus canciones legendarias. Foto: Nathalia Castro

En definitiva, el concierto fue un testimonio de la influencia duradera del hip hop y su capacidad para unir a las personas a través de la música y la cultura. El turno esta noche fue para Medellín, allí se reunieron y presentaron los mismos artistas en el Centauro Centro de Eventos, donde continuaron con la fiesta musical que destaca el cumpleaños número 50 del género a nivel mundial.