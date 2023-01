¿Preparados? Este fin de semana Martin Garrix llegará a Colombia

Quedan pocos días para la llegada de Martin Garrix a Colombia, un show sin precedentes en nuestro país. El famosos DJ y productor se presentará el sábado 10 de noviembre en Bogotá en el Centro de Eventos Autopista Norte y el domingo 11 en Medellín en el coliseo Ditaires.

Esta es la primera gira del artista en Colombia y promete ser uno de los mejores eventos de música electrónica en nuestro país.

Publicidad

Martijn Gerard Garritsen, mejor conocido en el medio artístico como Martin Garrix, llegará con un show de luces, efectos visuales, buena vibra y cargadas con los más grandes sets que caracterizan a este productor, aquellos con los que el público ha llegado al límite en festivales de talla mundial como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella.

Temas como ‘In The Name Of Love’, ‘There For You’, ‘Scared To Be Lonely’ y ‘Animals’ son ícono de la música electrónica y referentes de la escena en general.

En la cima del Mundo: ¡Martin Garrix es galardonado como el mejor DJ del planeta!

Publicidad

Martin Garrix ofrecerá un show sin precedentes en Colombia

Publicidad