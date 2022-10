Paramore en Colombia: la agrupación anuncia le fecha en la que visitará el país

Hace unos días se conoció que Paramore regresaba oficialmente con el estreno de su canción 'This Is Way' ; la cual hasta el momento tiene más de 3 millones de reproducciones en YouTube. El vídeo oficial estuvo bajo la dirección de Brendan Yates, presentando una producción ambientada con un estilo hípster y con sonidos del indie, una forma diferente a la que la banda se presentaba hace unos años atrás.

Con su gira: 'Paramore in South America', visitará las ciudades como Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Santiago de Chile, Sao Paulo y Rio de Janeiro (Brasil). Las fechas en las que darán inicio a los shows van desde el 2 hasta el 14 de marzo del 2023. Bizarro Live Entertainment son los encargados de traer la agrupación a Colombia.

La última vez que la banda norteamericana se presentó en el país fue para el 2 de marzo del año 2011 en Corferias con su 'Brand New Eyes Tour'. Para dicha oportunidad interpretaron canciones como 'Misery Business', 'Crush Crush Crush', 'Feel Sorry', 'Careful' y la reconocida canción 'Decode' que hizo parte de la banda sonora de la película 'Crepúsculo'.

En Twitter la banda realizó el anuncio oficial comentando: "Hola América del Sur. Estamos regresando. Estén atentos para obtener más información sobre cuándo salen a la venta los boletos."

Los seguidores de la banda no dudaron en reaccionar a su regreso y comentaron: "Por el amor de Dios, gracias", "¡Dijeron ven a Brasil y Paramore escuchó!", "Finalmente!!! Estoy muy emocionada, llevo casi 10 años esperando que ustedes regresen a Chile", "Nos vemos el 5 de marzo 🇨🇱🙌🏻", "Argentina los amaaaaaa ❤️".

A la fecha no se conoce el lugar en donde se realizará el concierto para Bogotá, sin embargo, los interesados en adquirir entradas lo podrán hacer a través de Tu Boleta.

¿Cuáles canciones esperas cantar junto a Paramore?