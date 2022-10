La edición número 19 del Altavoz Fest vuelve llena de talento y 28 agrupaciones

El Altavoz Fest es un evento que se celebra todos los años en la ciudad de Medellín y que, según el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez Díaz, busca “fortalecer todo el tejido alternativo de la música de Medellín; además, aportar a la convivencia, la paz, a reconocernos desde lo diferente”.

De la misma forma, este es una plataforma que permite la formación y el crecimiento de artistas locales y de la música alternativa que, en el futuro, podrían tener una proyección nacional e internacional.

Publicidad

Como era de esperarse, fanáticos de la música y seguidores de las ediciones anteriores del evento han estado muy atentos a cada uno de los anuncios, y más porque ya fue publicado el cartel de las 28 bandas que formarán parte del escenario.

Todas estas fueron seleccionadas gracias a la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura. Gracias a esto, los artistas podrán crecer profesionalmente e interactuar con otros artistas, tanto nacionales, como internacionales y de talla mundial.

Son diferentes géneros musicales y el panel de 21 jurados expertos en música, producción, curaduría, periodismo, investigación, cultura, entre otras, fue bastante exigente a la hora de elegir a los músicos.

Publicidad

Según la comunicación del evento, entre los factores que se tuvieron en cuenta para que clasificaran se encuentra la calidad de la propuesta en vivo, la originalidad, la composición, el elemento diferencial y su actitud en el escenario.

El festival llegará a Medellín entre el 12 y el 14 de noviembre en una edición completamente presencial después de superar varios años de la pandemia causada por la Covid-19 abriendo las puertas a la cultura.

Publicidad

Estos son los géneros y participantes:

Ska y Reggae: Wanady, Vía Cerrada, Pipe Roots y Pacífico Sur.

Metal y sus ramificaciones: The Mythology, Morwen, Steel Hammer y Thrive From Within.

Punk y sus ramificaciones: Antised, Detective Wadd, El Piloto Ciego y Agresores.

Core: Real House of Hate, Devastal, Hialina y Nuestro Tiempo.

Rap: Fly so High, DC Family, Monkyllaz y Ese Aguinaga.

Rock y Hard Rock: La Banda del Bisonte, El Nuevo Coyote, Jaggman y Barret.

Electrónica y Alternativa: El Pulpo y La Naveplaneta, Dosis Margarita, Shimura Cinema y Miranda.