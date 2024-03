Festival Estéreo Picnic 2024: ya se conoce el horario de Un Mundo Distinto

El Festival Estéreo Picnic es esperado por millones de colombianos que planean asistir y disfrutar de Un Mundo Distinto desde el próximo jueves 21 de marzo, hasta el 24 del mismo mes, cuatro días donde la música será protagonista.

El Parque Simón Bolívar de Bogotá será, por primera vez, la casa del evento y desde este momento todos sus habitantes podrán crear sus rutas festivaleras para encontrar el baile, el perreo, el pogo, las lágrimas, los sueños cumplidos, la libertad, la diversidad, el Aquí y el Ahora en El Presente con los horarios oficiales del Festival Estéreo Picnic 2024.

El jueves 21 de marzo la decimotercera edición de Un Mundo Distinto lo inaugurarán Maca & Gero, Lucas Hill, Buha 2030 y Mariscos. Será un día de diversidad con cuotas altas de indie rock (Kings of Leon), de leyendas de los 2000 (Limp Bizkit), de vibraciones del presente musical (Future Islands), de rock puro (King Gizzard & The Lizzard Wizard), de electrónica (Zhu y Floating Points), de perreo (Bad Gyal) y más.

El viernes 22 de marzo los asistentes podrán celebrar El Presente de la música más caliente de la actualidad: Arca, Omar Apollo, Sam Smith, Overmono, SZA, Verraco, Four Tet, James Blake, Proyecto Uno, entre otros.

El sábado 23 de marzo será un día dedicado al baile, la fiesta y el perreo junto a Feid, Grupo Frontera, Saiko, Tornall, Tainy, The Blessed Madonna, Kittin, M.I.A, El Kalvo, More, Placebo y muchos más.

Finalmente, el domingo 24 de marzo será una jornada de leyendas de hoy y de siempre, locales e internacionales. Ruzto, La Etnnia, The Vaccines, The Offspring, Nicki Nicole, Blink-182, Arcade Fire y el cierre magnífico con The Blaze. Estos son los horarios oficiales del Festival Estéreo Picnic 2024, prepárate, arma tu ruta festivalera y vive, desde ya, Un Mundo Distinto.

