Bad Gyal rechazó a Rauw Alejandro cuando intentó bailarle sensualmente en medio de un show

Rauw Alejandro es un gran exponente del género urbano y actualmente pasa por un muy buen momento con su carrera profesional, debido a esto ha hecho colaboraciones con grandes artistas de todas partes del mundo.

De la misma forma, tuvo una presentación en los Latin Grammy, donde protagonizó un momento que muchos vincularon con Rosalía , quien fue su pareja durante tres años y que, por cierto, también se presentó allí.

Conoce más: Las desgarradoras indirectas de Rosalía y Rauw Alejandro en los Premios Latin Grammy 2023

Ahora, el intérprete ha dado mucho de qué hablar debido a un video que se ha hecho viral en redes sociales, sin embargo, esta vez no es por algo completamente positivo, pues protagonizó un incómodo momento junto a Bad Gyal.

Sucedió en medio uno de sus conciertos en el Club Saturno, en su natal Puerto Rico, allí la cantante española estaba invitada a compartir la tarima con él e interpretaron durante dos fechas seguidas algunas de sus mejores canciones.

Publicidad

El video que se ha hecho viral fue filmado durante uno de estos shows, allí aparece ella cantando mientras luce un vestido brillante, el cabello suelto y con ondas; es entonces cuando él se acerca a intentar bailar sensualmente, pero la intérprete lo aleja con uno de sus brazos y camina hacia el otro lado.

Aunque todo pudo terminar ahí, Rauw decidió usar su micrófono poco después y decirle al público: “Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba tímida, yo no sé”, debido a esto, el público del concierto aplaudió e hizo ruido.

Publicidad

La española, intérprete de ‘Chulo’ no se quedó en silencio y optó por responderle a su colega: “No, no, no, a mí que no me involucren, hay muchas nenas guapas por aquí”, a lo que el puertorriqueño le contestó que él está soltero y cuestionó si ella también.

“Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar, voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw, que siga su fiesta”, parece que con estas palabras de la mujer el cantante finalmente entendió y continuó con el espectáculo.

No nos libramos del acoso ni en un escenario delante de miles de personas. Este momento de Rauw Alejandro con Bad Gyal anoche en Puerto Rico. pic.twitter.com/umUcsxrb75 — Sonia Palomino (@soniapalomino) December 17, 2023

El momento ha dado mucho de qué hablar en redes y hay quienes manifiestan que fue un episodio de acoso, mientras que otros defienden al cantante. Lo cierto es que Rauw no se quedó en silencio y publicó una historia en la que explicó que todo lo que sucede en el escenario es planeado, haciendo énfasis en que es un buen amigo de la intérprete.

Rauw Alejandro comenta en Instagram Stories sobre su polémica con Bad Gyal: “Lo que hacemos en tarima es un SHOW” pic.twitter.com/V5tNIL3wsN — Bad Gyal Spain - Fan Page 💎 (@BadGyalSpain) December 19, 2023