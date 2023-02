Bad Gyal considera un sueño haber colaborado en una canción con Karol G

La cantautora española Bad Gyal lleva meses viviendo experiencias “que superan cualquiera de mis sueños”, según dijo en entrevista con EFE. Sin embargo, pocos podrán superar el tener una canción con Karol G en el mismo disco donde también hay un tema con Shakira .

“Aún no me lo creo”, admitió Alba Farelo i Solé, el nombre de pila de la artista catalana, durante una visita a Miami, donde caminó en la alfombra del Premio Lo Nuestro , el galardón más antiguo de la televisión en español de Estados Unidos, y se subió al escenario con algunas de sus artistas más admiradas, en la fiesta de lanzamiento del disco de Karol G.

El tema en cuestión es 'Kármika', parte de 'Mañana será bonito', la nueva producción de la colombiana, donde también colabora el rapero jamaiquino Sean Paul.

“Karol tenía tiempo diciéndome que quería que hiciéramos algo juntas, pero no encontrábamos el tema hasta que me mandó este y nos pareció perfecto”, contó Bad Gyal, quien tiene créditos de compositora al lado de Karol, el productor Ovy on the Drums, Sean Paul y Keityn, el colombiano detrás de éxitos como 'Monotonía' y ''Music Sessions 53', de Shakira y Bizarrap.

En 'Mañana será bonito' también está 'TQG', la canción de Karol G y Shakira que en tres días había sido escuchada casi siete millones de veces en plataformas digitales. “Soy muy fan de las dos y me emociona mucho lo que estamos viviendo las mujeres en la música”, manifestó Bad Gyal, y no sólo se refería a la explosión de exponentes femeninas en el género urbano.

“La música siempre ha tendido puentes entre la gente, pero es muy especial que en estos momentos estos puentes están cruzando el Atlántico y que nos encontremos gracias a un movimiento de equidad de género y fuerza femenina”, indicó la artista, quien en el lanzamiento de 'Mañana será bonito' cantó 'Bichota' de Karol G con la colombiana, Natti Natasha , Lola Índigo y Tini .

Luego de realizar su colaboración con Karol G, Bad Gyal se encuentra ahora promoviendo su nuevo sencillo, 'Chulo', y dando los últimos toques a 'La Joia', su primer álbum de estudio que espera sacar el primer semestre de 2023 y que, según adelantó, tiene una colaboración con la argentina Nicki Nicole.

Celebrada por su versatilidad para adaptarse a ritmos como el dancehall, el reguetón, el dembow o el trap, Bad Gyal ha grabado con reconocidos productores como Scott Storch, tiene cinco discos de platino, uno de oro y hasta una decena de millones de oyentes mensuales en

En noviembre de 2022 ganó el Europe Music Award (EMA) de la cadena MTV a "mejor artista español", un premio de votación popular al que aspiraban Rosalía y Quevedo, entre otros. EFE