El Bogotá International Film Festival (BIFF) presenta tres retrospectivas en su novena edición

El Bogotá International Film Festival (BIFF) se prepara para su novena edición que se llevará a cabo del 5 al 12 de octubre de 2023 en distintas locaciones de Bogotá. Este año, el festival se enorgullece de presentar tres retrospectivas excepcionales que celebrarán la obra de dos reconocidos cineastas y una productora mexicana.

Ulrich SEIDL, con una carrera que abarca más de cuatro décadas, ha dedicado su mirada etnográfica a explorar los rincones más íntimos y, a menudo, descuidados de la sociedad austriaca contemporánea. Sus películas han sido testigos de momentos impúdicos, deseos instintivos y situaciones vulnerables protagonizadas por personajes que, en su mayoría, suelen pasar desapercibidos en el cine convencional.

Durante el BIFF9, SEIDL presentará una retrospectiva que abarca la segunda mitad de su carrera. Entre las obras destacadas se encuentran su película de ficción debut, 'DOG DAYS' (2001), la trilogía 'PARADISE: LOVE' 'PARADISE: FAITH' y 'PARADISE: HOPE' (2012, 2013), así como 'SAFARI' (2016) y su más reciente creación, 'WICKED GAMES: RIMINI SPARTA' (2023).

A través de estas películas, SEIDL desafía las narrativas morales fáciles y ofrece visiones crudas de individuos considerados "indeseables" por la sociedad, al mismo tiempo que pone de manifiesto la mercantilización de la vida y la forma en que el cuerpo y el afecto se convierten en moneda de cambio.

La talentosa cineasta suiza-francesa Ursula MEIER es la protagonista de otra destacada retrospectiva en el BIFF9. A lo largo de su carrera, MEIER ha construido complejos retratos basados en realidades propias y ajenas, cruzando diferentes géneros y técnicas cinematográficas con un objetivo claro: explorar las profundidades de la condición humana.

Su estilo inconfundible y su contribución invaluable a la cinematografía independiente europea la han hecho merecedora de numerosos premios y elogios tanto de la crítica como de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

Desde sus primeros cortometrajes, como 'TO THE LOSS BODY' (1994), 'SLEEPLESS' (1998) y 'TABLE MANNERS' (2001), hasta sus aclamados largometrajes como 'HOME' (2008) y 'THE LINE' (2022), la carrera de MEIER ha estado marcada por su aguda visión y su narrativa maestra.

MEIER estará presente en el BIFF9 para compartir su perspectiva única del cine y participar en encuentros académicos. Además, el actor Kacey Mottet Klein, frecuente colaborador de MEIER, se unirá a la celebración.

El BIFF9 también se complace en presentar una retrospectiva dedicada a Pimienta Films, la influyente productora mexicana liderada por Nicolás CELIS. A lo largo de los años, Pimienta Films ha sido un semillero de nuevos talentos del cine independiente y se ha convertido en una de las compañías más destacadas de la cinematografía mexicana.

La retrospectiva incluirá una selección de películas que reflejan la influencia de Nicolás CELIS en el cine latinoamericano, destacando obras como 'PERDIDOS EN LA NOCHE' de Amat ESCALANTE, 'AGUA FRÍA DE MAR' de Paz FÁBREGA, 'PÁJAROS DE VERANO' de Ciro GUERRA y Cristina GALLEGO, y 'LA FIERA Y LA FIESTA' de Laura Amelia GUZMÁN e Israel CÁRDENAS.

Nicolás CELIS, un apasionado productor comprometido con historias auténticas, estará presente en el festival para compartir su visión y experiencias.