Cinco películas recomendadas para el Bogotá International Film Festival 2018

En esta ocasión, el 'BIFF' se convierte en un punto muy importante del circuito internacional cinematográfico con 63 películas de 34 países, distribuidas en diez increíbles secciones del festival que se proyectarán en 12 salas de cine de la ciudad.

Nuevamente Bogotá se convierte en el epicentro de las mejores cintas del circuito internacional que ubican a la ciudad como un destino privilegiado para los amantes del séptimo arte.

1. 'Abel' - director Diego Luna. México.

Abel es un niño de nueve años, cuyo comportamiento y negativa a hablar lo ha llevado a estar en un centro de salud mental cerca de su casa. Su madre soltera, convencida de que reunirle con su hermano y su hermana podría ayudar en su situación, persuade al doctor de Abel para que deje libre al niño durante una semana. Con su padre ausente, Abel se convierte en una poco convencional figura paternal que conseguirá unir a la familia.

Estrenada en competencia oficial del Festival de Cannes, dejando buenas críticas a su paso, 'Abel' marcó un punto de inflexión en la carrera de Diego Luna. Esta película, que se presenta como la primera entrega de ficción del reconocido actor, sigue la agridulce realidad de un niño con autismo que se empeña en sacar a su familia adelante.

2. 'Asako I y II' - director Ryusuke Hamaguchi, Japón.

Asako es una joven de 21 años que vive en Osaka. Se enamora de Baku, que es un espíritu libre, pero éste desaparece de repente. Dos años más tarde, Asako vive en Tokio y conoce a Ryohei, que se parece extraordinariamente a Baku, aunque tiene una personalidad totalmente diferente. Asako acaba enamorándose de Ryohei.

Del joven director revelación del Festival de Locarno en el 2015, ahora Ryusuke Hamaguchi nos trae directamente desde la competencia del Festival de Cannes esta maravillosa obra sobre el amor infinito. Magistralmente dirigida la cámara, esta historia de cualquier pareja del común japonés, nos conmueve inmensamente sobre lo que significa para todos nuestro primer amor.

3. 'El Piedra' - director Rafael Martínez, Colombia.

Reynaldo 'El Piedra' Salgado es un boxeador Cartagenero que se gana la vida trabajando como 'carnada': pelea sin tener ninguna posibilidad de ganar. Un día aparece Breyder, un niño de la calle que dice ser su hijo y que quiere ser boxeador. Padre y presunto hijo aprenderán a convivir. Reynaldo encontrará a alguien que lo hará sentir valioso de nuevo, y Breyder aprenderá a admirar al padre que hace sacrificios y no al supuesto campeón. Una mirada diferente al deporte de las narices chatas: no a las estrellas, sino a la clase media; no al héroe, sino al trabajador; no al ídolo, sino al hombre.

Opera Prima del joven realizador cartagenero Rafael Martínez que nos muestra una Cartagena muy humana pero real. Sensiblemente su director logra una dirección de actores naturales que convencen al espectador de las condiciones humanas de sus protagonistas. Al final de esta historia caribeña, los valores de los personajes logran conmover realmente al espectador.

4. 'Chris the Swiss' - director Anja Kofmel, Suiza.

Croacia, 7 de enero de 1992: En medio de la guerra, el cuerpo de un joven periodista es encontrado con el uniforme de un grupo internacional de mercenarios. 19 años después, su prima Anja Komfmel cuenta su historia.

Imponente documental que nos muestra una historia contada a través de la vida de un periodista suizo en el conflicto de la antigua Yugoslavia en 1992. Película en competencia en la Semana de la Crítica de Cannes (2018), presenta en su relato una muestra de animaciones que complementan la historia de manera soberbia. Desde nuestra realidad colombiana, este documento nos confronta con una guerra no tan alejada en nuestro tiempo y en nuestra historia.

5. 'Nace una estrella' – director Bradley Cooper, Estados Unidos.

Warner Bros pictures presenta una nueva versión del drama musical 'Nace una estrella', estelarizada por Bradley Cooper y Stefani Germanotta, conocida a nivel mundial como la superestrella musical, nominada al Oscar, Lady Gaga, en su presentación como actriz principal de una película.

Esta nueva versión de 'Nace una estrella' también marca el debut como director de Bradley Cooper, cuatro veces nominado al Óscar. Cooper interpreta a Jackson Maine, un cantante de música country que se encuentra en el borde de su decadencia cuando descubre a Ally (Germanotta), un talento desconocido. Paralelamente inicia un tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los reflectores, catapultando su estrellato. Sin embargo, la carrera de Ally eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar con la desaparición de su gloria.

La espectacular Lady Gaga retoma el papel interpretado antes por Janet Gaynor, Judy Garland y Barbra Streisand, en una nueva y brillante adaptación del clásico de Hollywood de los años 30. Presentado con éxito en la pasada edición del festival de Venecia, 'A Star is Born' es una de las producciones más esperadas del año y firme candidata a los Óscar.

