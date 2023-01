Djs y músicos recuerdan a Avicii en redes sociales con conmovedores mensajes

Tim Bergling era el nombre propio del Dj y productor Sueco, más conocido como Avicci, quien fue encontrado muerto en la cuidad de Oman.

La música electrónica vive un difícil momento por la perdida de un grande de este género.

Así lo recuerdan sus grandes exponentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar conjuntamente con el Dj.

El mensaje más emotivo fue de su gran amigo Afrojack, quien inicia su palabras: "Un gran tipo, gran amigo y gran inspiración", para luego darle paso a mensaje lleno de admiración y respeto por su música.

"No puedo encontrar las palabras pero lo que puedo decir es que todos éramos un par de niños de Suecia con sueños y Tim nos inspiró a todos y a millones más", Ingrosso

"Este es el chico loco que conocí hace una década. Una de las personas más fascinantes y talentosas que he conocido", asegura el mensaje que el Duo velga Dimitri Vega and Like Mike publicaron en su Instagram.

Una noticia difícil de creer para el Dj y productor estodunidense Steve Aoki.

"Trabajar con él fue una de las colaboraciones favoritas del momento", publicó la banda Imagine Dragons.

"Las palabras no describen como me siento en este momento", Dj, Tiesto.

Avicii muere a los 28 años: así fue su corta pero exitosa carrera