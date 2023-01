Diez historias de diez canciones imperdibles de Rubén Blades

Más de 20 producciones, 13 premios Grammy y un sinfín de reconocimientos. Inspirado en el sonido Big Band de los cincuenta, Rubén presenta al lado Roberto Delgado Salsa su más reciente apuesta musical. El cantante también contará con las actuaciones de Yuri Buenaventura y Monsieur Periné.

Estas son 10 canciones, del vasto repertorio, que exhibirá el cantante en la capital de Colombia.

Aquí algunas de las historias desconocidas de los emblemáticos temas de Rubén Blades:

1- Plástico

‘Plástico’ hace parte de ‘Siembra’, el segundo álbum que lanzaron Willie Colón y Rubén Blades en 1978. Esta canción hace referencia a la sociedad de la frivolidad y el materialismo, es un homenaje a los latinos que no se vendieron y se sienten orgullosos de su herencia. La canción no ha perdido vigencia, en palabras de Blades, su intención siempre fue crear “reflexión, análisis y pausa”, no únicamente contenido para bailar sino también para pensar.

2- Decisiones

‘Decisiones’ hizo parte del álbum de 1984 ‘Buscando América’. El tema explora sonidos caribeños y la esencia de su letra trata de las consecuencias de las decisiones que toman las personas. A través de tres historias: una joven estudiante embarazada, un hombre infiel y un irresponsable conductor borracho, Rubén retrató lo que ocurre cada día: alguien pierde y alguien gana, al mismo tiempo, en algún lugar del mundo con los caminos que decide elegir.

3- Plantación Adentro

‘Plantación Adentro’ hizo parte del álbum ‘Metiendo Mano’, que fue lanzando en 1977 y se convirtió en la primera colaboración entre Blades y Colón. Algunos afirman que la canción es una crónica de corte histórico que narra la vida de un indígena que trabajaba en las plantaciones de América Latina en 1745, como reza su letra. El compositor fue el maestro Tite Curet Alonso y en una entrevista con el periodista Alberto Salcedo Ramos, el creador de la letra aseguró que el nombre del personaje de la canción (“Camilo Manrique”) nació porque un día decidió curiosear la guía telefónica de Medellín y allí leyó el nombre, el cual le pareció sonoro y quedó inmortalizado en el tema.

4- Camaleón

El tema ‘Camaleón’ fue lanzado en 1991 e hizo parte del álbum ‘Caminando’, el segundo disco que publicó el panameño con su banda Son del Solar. Tras los bastidores de la salsa, existe la creencia, sin comprobar, que la canción la escribió Blades en 1981 como respuesta al tema de Willie Colón ‘Tú Eres Tú’. Incluso, expertos salseros aseguran que la canción originalmente iba a ser lanzada a comienzos de los ochenta en el quinto álbum de Colón y Blades ‘Canciones del Solar de los Aburridos’, pero que Willie se negó a publicarla. Se dice que, en 1984, Willie decidió responder a ‘Camaleón’ con su canción ‘Falta de Consideración’. ¿Será cierta esta historia?

5- Creo en Ti

‘Creo en Ti’ hizo parte del álbum ‘Amor y Control’, lanzado en 1992. Es uno de los temas más esperanzadores de Rubén Blades, su letra es reflexiva pero no deja de ser perfecta para dedicar, algunas de sus mejores frases son: “No creo en el alma que no perdona, ni creo en el corazón que condena, pero en ti sí”; “De qué nos vale el tener inteligencia si no aprendemos a usar la conciencia”; “No creo que haya verdad absoluta, ni tampoco perfecta conducta, y aunque es así, cariño, yo creo en ti”.

6- Amor y Control

‘Amor y Control’ fue la canción que le dio nombre al tercer álbum de estudio que lanzó Rubén junto a Son del Solar. El disco básicamente es un tributo a su madre Anoland Bellido de Luna. Corría el año 1992 y Rubén pensaba en lanzar un álbum en celebración al quinto centenario del descubrimiento de América, pero su madre enfermó de cáncer durante la preproducción, de manera que él decidió hacerle un homenaje a su progenitora. Parte de la canción habla del cáncer incurable de su ella y del insustituible, generoso y abnegado amor que solo los buenos padres saben brindar.

7- El Cantante

‘El Cantante’ es una canción que compuso Rubén Blades para Héctor Lavoe y se la dio al puertorriqueño "no solo por ser generoso, sino realista". El tema fue lanzado en 1978, cuando Lavoe atravesaba una difícil situación económica por la baja en ventas. La canción reza: "Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta: ‘Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas’ y nadie pregunta si sufro si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo". Según Rubén él escribió la canción como observador, pero Héctor la podía cantar mejor porque la vivió en carne propia.

8- Paula C

‘Paula C’, según Rubén, es una de las pocas canciones en las que revela aspectos desconocidos de su vida personal. El tema fue lanzado en el álbum ‘Bohemio y Poeta’ publicado en 1979 y está inspirado en Paula Campbell, un gran amor que tuvo el cantautor en la década de los 70, con quien mantuvo una relación de casi siete años y quien fue para él una gran influencia en su vida, quien en las propias palabras del artista también fue su “primera experiencia adulta y amorosa”.

9- Pedro Navaja

‘Pedro Navaja’ es otra de las canciones más recordadas del álbum ‘Siembra’ (1978). El tema involucra las historias de tres personajes: el maleante y proxeneta (Pedro Barrios), la prostituta (Josefina Wilson) y el borracho. Ha sido catalogada como una crónica social de los antihéroes que habitaban la ciudad de Nueva York. Dura 7 minutos y 26 segundos e incluso inspiró una película del mismo nombre, que no contó con la aprobación de Rubén. La canción tiene una continuación con otro tema que escribió Blades llamado ‘Sorpresas’, en la que cuenta qué pasó en realidad con Pedro Navaja.

10- GDBD

‘GDBD’ significa Gente Durmiendo Bajo Dictadura e hizo parte de ‘Buscando América’ (1984). Es un cuento convertido en canción. Según Rubén, su sonido surge de una escultura sonora que él escuchó cuando salió de la sede de la Fania en Nueva York a las 3 de la mañana a inicios de los ochenta; aquel día había nevado y no había nadie en las calles. La canción es una clase magistral para aprender a relatar historias: “Tu mujer abre los ojos. Mira la hora. Lo apaga. Se levanta, de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama. Cada uno tiene su lado en todo”.

