Especiales Caracol presenta 'Yo no me llamo Rubén Blades' este lunes a las 9:00 p.m.

Especiales Caracol presentará el próximo lunes 11 de noviembre a las 9:00 p.m. el documental "Yo no me llamo Rubén Blades", film dirigido y producido por Abner Benaim, Gema Juárez y Cristina Gallego, que tiene como casas productoras a Gema Films de Argentina, Apertura Films de Panamá, y Ciudad Lunar de Colombia en asocio con Caracol Televisión.

La cinta muestra por primera vez al polifacético artista panameño, quien abre las puertas de su hogar, impenetrable hasta el momento; y de su corazón para hacer una retrospectiva sincera a su carrera, donde se puede ver al cantante, al compositor, al hombre, a la celebridad e incluso al padre tardío.

"Yo no me llamo Rubén Blades" ilustra una fascinante historia, que no solo se queda en la carrera del músico y el compositor, sino que retrata la incidencia de Blades en la música latinoamericana, con los testimonios de músicos de la talla de Sting, Paul Simon, Gilberto Santa Rosa y Residente de Calle 13.

El documental servirá como antesala al concierto que la leyenda de la música latinoamericana realizará el próximo viernes 15 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá junto a Yuri Buenaventura y Monsieur Periné. El evento, del cual Caracol Televisión es Media Partner, se llevará a cabo para celebrar los 50 años de carrera artística del panameño.

Una pieza imperdible, ganadora del Premio del Público “24 Beats Per Second” en el festival de cine SWSX y elegido para inaugurar el 22 Festival de Cine Lima PUCP, que los colombianos podrán disfrutar este lunes festivo después de El Rastro.

