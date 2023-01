‘Yo No Me Llamo Rubén Blades’ llega a Caracol Televisión el 11 de noviembre

¿Quién no ha escuchado o bailado canciones como ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’, ‘Amor y Control’ o ‘Plástico’?

Pues bien, el próximo lunes 11 de noviembre, todos los amantes de la buena salsa y los fanáticos del artista panameño podrán descubrir algunos de los detalles más impresionantes y fascinantes de la vida del artista, no solo como cantante, sino también como compositor, actor, político y abogado en el grandioso documental ‘Yo No Me Llamo Rubén Blades’.

En este gran producto audiovisual, El Poeta de la Salsa explora y evalúa su legado y es retratado por artistas de talla mundial como: Residente, Sting, Paul Simon, entre otros.

‘Yo No Me Llamo Rubén Blades’ fue dirigido por el panameño Abner Benaim y contó con la coproducción de Caracol Televisión y de Ciudad Lunar.

El documental ilustra una fascinante historia, que no solo se queda en la carrera del músico y el compositor, sino que retrata la incidencia de Blades en la música latinoamericana.

El también cantante rememoró su infancia en su natal Panamá. recordó su primera composición en 1969 y habló de su paso por Fania, su periodo al lado de la orquesta de Willie Colón y sus otros emprendimientos como actor.

Este es el tráiler de ‘Yo No Me Llamo Rubén Blades’:

