'Pinocho' de Guillermo del Toro arrasó en el 2022 y se convirtió en la película más vista de Netflix

Desde el momento en que se lanzó 'Pinocho' , una producción de Guillermo del Toro considerada como una obra de arte gracias a su increíble trabajo creativo en conjunto con artesanos y animadores, esta cautivó las pantallas y espectadores durante el 2022 bajo un concepto del stop-motion impecable y detallado.

El cineasta mexicano comparte y celebra constantemente los logros obtenidos con 'Pinocho'; el más reciente de estos fue que la cinta se ubicó en top 1 a nivel mundial como la película más vista dentro de la plataforma de streaming, Netflix.

'Pinocho' ha recibido comentarios favorables de la crítica como también, importantes nominaciones a los Golden Globe Awards en la categoría mejor film de animación, banda sonora y canción. La Asociación de Críticos del Cine de Los Ángeles coronó a la producción musical como la mejor animación de este año. En los Satellite Adwards, se encuentra nominada a mejor largometraje de animación.

"Película #1 de NETFLIX en el mundo!!!": comentó del Toro. El reconocido escrito, Stephen King reaccionó ante la película y posteó en su cuenta de Twitter: "PINOCHO (Netflix): Pura magia".

#1 NETFLIX movie in the world!!! pic.twitter.com/Zjz3fvxiCQ — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 11, 2022

Guillermo del Toro ha reaccionado a la noticias sobre 'Pinocho' a través de sus cuentas oficiales: "¡Qué manera de empezar la mañana! Felicitaciones a Guillermo del Toro y Alexandre Desplat por sus nominaciones a #PinocchioMovie en los #GoldenGlobe Awards, que incluyen Mejor Película - Animada, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original ✨".

En medio del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el director y productor comentó: “Es bueno ser desobediente, es bueno no seguir órdenes. La mayoría de los Pinocho dice que si te transformas en niño de carne y hueso entonces eres verdadero, y yo no creo en esa transformación. Yo creo que para ser quién eres no tienes que traicionar tu naturaleza”.