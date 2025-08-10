Actor de La Venganza de Analía revela el momento más angustiante que vivió en Bogotá

En entrevista exclusiva en La Red, estuvo Manuel Prieto, quien actualmente hace de Benji en La Venganza de Analía 2. Allí confesó que vivió un momento de mucha tensión cuando estaba saliendo de una función.

Mira también: Cantante de música popular fue víctima de robo en su restaurante: no lo había inaugurado



Qué le pasó a Manuel Prieto de La Venganza de Analía

Todo empezó cuando se subió al Sitp, el transporte masivo de Bogotá. Él confiesa que los hechos ocurrieron un jueves, él estaba muy tranquilo, pero en menos de unos minutos todo cambió.

El actor indica que él ingresó a uno de unos de los buses y de repente vio a cuatro hombres armados quitándole las pertenencias a los pasajeros. Además, amenazaron al conductor y él se preocupó, porque a los que no querían dar su celular los atacaron.

Publicidad

Mira también: Aleja, del Desafío, reapareció en redes tras violento robo del que fue víctima

Publicidad

"Es muy loco que nos acostumbremos a la violencia y lo más duro. Es que tú tienes que salir de función y por las condiciones que sean tienes que tomar la misma ruta y enfrentarte a esto, todos los días", afirmó.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

