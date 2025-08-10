Publicidad

Actor de La Venganza de Analía revela el momento más angustiante que vivió en Bogotá

Manuel Prieto cuenta que estaba saliendo de una función un jueves y cuando tomó el transporte público en Bogotá, se subieron cuatro personas que estaban armados y amenazaron al conductor del bus.