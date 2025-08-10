Katalina Posada cuenta la crisis que vivió al separarse de Luis Alberto Posada: "Me quedé sin nada"

Publicidad
Katalina Posada abre su corazón para contar cómo fue todo ese duelo que vivió tras su separación con Luis Alberto Posada. En primera medida indica que lloraba demasiado y que le deban crisis existenciales.
"Una vez hasta pensé en tomar una fatal decisión por sentarme tan acosada por todo lo que se me había venido encima. Sí, fue duro porque yo no solo me quedé sin mi esposo, sino sin nada de la noche a la mañana. Y cuando iba a tomar la decisión, siempre que lo pensé sin que mis hijos estuvieran en la casa. Eso es algo yo me castigo tanto", afirmó.
Fueron momentos muy complicados para Katalina, quien trabajaba con el intérprete de ‘Tu amigo secreto’. Tras alejarse de su pareja, tuvo que empezar desde cero, y además, afirmó que, cuando iba a atentar contra su vida, escuchaba la voz de sus hijos para que no hiciera nada.
Tras tres años de esta separación, hoy por fin expone todo sin rodeos. Se sincera ante las cámaras, para exponer cuál fue el duelo que estuvo atravesando por tanto tiempo, pero que ahora está muy bien.
No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.