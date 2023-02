Premios Platino: Películas como 'As bestas' y 'Cinco lobitos' tienen más opción de ganar

'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa, con siete candidaturas cada una, son las películas españolas preseleccionadas con más opciones de ganar en la X edición de los Premios Platino, que este año incluyen un nuevo reconocimiento a la Mejor Película en el Género de Comedia Iberoamericana de Ficción.

El Consejo de Dirección de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano ha anunciado las 237 producciones preseleccionadas de los 23 países en cada una de las categorías que participarán en la próxima edición, que tendrá lugar el 22 de abril en Palacio Municipal de Ifema de Madrid.

Lee también: Premios Grammy: luego de muchos años incluyen la categoría Música de Videojuegos

En la categoría a mejor película iberoamericana de ficción, España aspirará a nominación con las producciones 'Alcarràs', de Carla Simón; 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen; y 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa.

En la nueva categoría a la mejor película en el género de Comedia Iberoamericana de Ficción serán precandidatas 'Competencia oficial', de Mariano Cohn y Gastón Duprat; 'El cuarto pasajero', de Álex de la Iglesia; y 'Padre no hay más que uno 3', de Santiago Segura.

Publicidad

Los directores elegidos para representar al país que optarán a estar presentes entre las finalistas en el apartado a la mejor dirección son Carla Simón 'Alcarràs' y Rodrigo Sorogoyen 'As bestas'.

Luis Tosar por 'En los márgenes', Nacho Sánchez por 'Mantícora' y Paco León por 'No mires a los ojos' han sido los preseleccionados en la categoría de Mejor Interpretación Masculina, mientras que Laia Costa por 'Cinco lobitos', Laura Galán por 'Cerdita' y Zoe Stein por 'Mantícora' optan a la Interpretación Femenina.

Te puede interesar: Harry Styles se presentará en la ceremonia de los Premios Grammy 2023

Publicidad

Los actores y actrices de reparto españoles que optarán a la nominación serán Carmen Machi 'Cerdita', Penélope Cruz 'En los márgenes' y Susi Sánchez 'Cinco lobitos' en Mejor Interpretación Femenina de Reparto.

Faltan menos de 3 meses para volver a unir a los 23 países de Iberoamérica en la gran fiesta de los #10PLATINO 👏



10 años celebrando juntos lo mejor de nuestro audiovisual 🎬



Deja un ❤️ por Iberoamérica pic.twitter.com/Lo27RjFdlX — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) February 2, 2023

Fernando Tejero 'Modelo 77', Luis Zahera 'As bestas' y Ramón Barea 'Cinco lobitos' están preseleccionados en Mejor Interpretación Masculina de Reparto.

Las series españolas aspirantes dentro de la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica son 'Apagón', de Fran Araújo; 'La ruta', de Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui; y 'No me gusta conducir', de Borja Cobeaga.

Por su parte, los españoles que optan a la nominación como Mejor Creador de Serie son los ya citados Borja Cobeaga por 'No me gusta conducir'; Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui por 'La ruta'; y Fran Araújo por 'Apagón'.

Publicidad

Àlex Monner por 'La ruta', Juan Diego Botto por 'No me gusta conducir' y Luis Callejo por 'Apagón' han sido preseleccionados en la categoría de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie Cinematográfica.

A la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie Cinematográfica, las precandidatas son Claudia Salas por 'La ruta', Mónica López por 'Rapa' y Natalia de Molina por 'Fácil'.

A la candidatura de Mejor Interpretación de Reparto en Miniserie o Teleserie optarán Leonor Watling por 'No me gusta conducir', Marian Álvarez por 'La Unidad (T2)' y Patricia López Arnáiz y Verónica Echegui por 'Intimidad' en la categoría femenina, mientras que en la contraparte masculina han sido preseleccionados David Lorente por 'No me gusta conducir', Jesús Carroza por 'Apagón' y Luis Zahera por 'La Unidad (T2)'.

Publicidad

En el apartado a Mejor Largometraje Documental los preseleccionados son 'Labordeta, un hombre sin más', de Paula Labordeta y Gaizka Urresti; 'Sintiéndolo mucho', de Fernando León de Aranoa; y 'Viaje a alguna parte', de Helena de Llanos.

Al Platino a la Mejor Ópera Prima Iberoamericana parten con opciones 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'En los márgenes', de Juan Diego Botto; y 'Suro', de Mikel Gurrea.

📣 Descubre quiénes siguen en carrera para los #10PLATINO en nuestra webhttps://t.co/9iYSZobgsj pic.twitter.com/cFm1wjsAdv — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) February 2, 2023

En el reconocimiento al Mejor Guion, Carlos Vermut optará a la candidatura por el libreto de 'Mantícora', categoría a la que también concurren Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen con 'As bestas'.

Publicidad

Igualmente hay precandidatas españolas a Mejor Dirección de Arte, categoría que cuenta con la presencia de 'Modelo 77' y 'La maniobra de la tortuga', mientras que 'As bestas' y 'Cinco lobitos' intentarán acercarse al galardón a mejor música original.

Te puede interesar: Premios Óscar 2023: Estas son las películas nominadas a los importantes galardones de cine

En las demás candidaturas técnicas habrá representación española en el reconocimiento a Mejor Dirección de Montaje, categoría en la que las ya citadas 'As bestas', 'La maniobra de la tortuga' y 'Modelo 77' lucharán por conseguir la nominación.

Publicidad

A la candidatura a la Mejor Dirección de Fotografía podrán optar 'Alcarràs' y 'Modelo 77', que también se postulan a la Mejor Dirección de Sonido.

'Inspector Sun y la maldición de la viuda negra', de Julio Soto Gúrpide; 'Las vacaciones de Toko', de Juanjo Elordi; 'Los demonios de barro (Os demos de barro)', de Nuno Beato; 'Orkestra Lurtarra', de Imanol Zinkunegi y Joseba Ponce; 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda', de Enrique Gato; y 'Unicorn Wars', de Alberto Vázquez, serán las que concurran a la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Animación.

Finalmente, las candidatas al Platino cine y educación en valores son 'Cinco lobitos' y 'En los márgenes'. EFE