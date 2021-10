El personaje de Eugenio Derbez que lo podría llevar a los Premios Oscar

La larga carrera del famoso actor y comediante Eugenio Derbez ha sido una lucha constante por abrir un camino propio con mucho éxito y sacrificio, pero no lejos de las polémicas y hasta las demandas.

Es lo que vive en la actualidad. Por un lado, recibió un homenaje en la ciudad de Acapulco, México, a través de una estatua, la cual generó una gran polémica a través de las redes sociales, entre quiénes apoyaron el homenaje y otro grupo que lo rechazó de manera tajante.

Pero también se encuentra presentando una nueva película, ‘Coda, señales del corazón’, en la que busca mostrar una nueva faceta interpretativa actoral, y que estará en las salas de cine del país a partir del 28 de octubre.

Ese vivir entre el éxito y la polémica es una constante en la carrera de este actor, director y productor que si bien logró abrirse un espacio en la competida industria cinematográfica de Hollywood, sin dejar de producir y protagonizar contenido para América Latina, como es el caso del reality show ‘De viaje con los Derbez', que ya cumplió dos temporadas a través de Amazon Prime Video.

Ahora, vuelve a la pantalla gigante con una historia y un personaje con el cual, se aleja de los elementos cómicos que han caracterizado sus reconocidos papeles, lo que le ha permitido figurar como uno de los más opcionados en Feiberg Forecast (un listado de posibles ganadores del Premio Óscar de la publicación The Hollywood Reporter), en la categoría Mejor Actor Secundario.

En ‘Coda, señales del corazón’, Eugenio interpreta a Bernardo Villalobos, un profesor de música que obliga a Ruby (Emilia Jones) a salir de su zona de confort. Él, con sus métodos pocos ortodoxos, hace que su alumna predilecta descubra su pasión por el canto y la anima a escribir su propia historia, ante la opción de audicionar en una de las escuelas más prestigiosas. La decisión sería más fácil si la familia de Ruby no fuera sorda.

Un personaje al cual le ha dedicado mucho tiempo de trabajo, de estudio y de estructura, confesando que buena parte de su inspiración ha venido del legado del fallecido actor Robin Williams.

Una historia de la directora Siân Heder, recordada por producciones como ‘Orange is the New Black’, quien buscó sumergirse en la cotidianidad de la comunidad sorda. Aprendió, junto a su equipo, el lenguaje de señas y en cada paso que daba, tenía en cuenta la forma en cómo podría comunicar la vida de las personas que tienen esta discapacidad.

“Nunca fue una opción para mí hacer esta película con actores oyentes que interpretaran el papel de personas sordas. No solamente nos encontramos en un momento en el que esto se sienta culturalmente inaceptable, sino que además personalmente no quería hacerlo de esa forma porque quería contar una historia auténtica. La idea de poder sacarle todo el jugo a los personajes sordos sin tener realmente actores que lo fueran era impensable. Hay una increíble cantidad de actores sordos, particularmente dentro de la comunidad teatral. Vi muchísimo talento cuando estábamos audicionando para estos roles”, afirmó Heder.

Para Derdez: “Esta es una pieza única. Es la historia de una chica que tiene que vivir en dos mundos, y es muy difícil para ella. Tiene que decidir entre continuar ayudando a su familia o vivir su propia vida. Es inspiradora, emocionante y graciosa al mismo tiempo”.

Y agregó: “Conoce a Ruby y descubre que tiene un talento oculto detrás de su timidez y decide ayudarla a desarrollar ese talento. Ve que es un diamante en bruto. Decide ser su mentor -por eso es que está comprometido, porque la cuida, se interesa en ella y ve que tiene un talento asombroso”.

Eugenio Derbez habló sobre este salto en su carrera artística en Estados Unidos, junto a la emoción de hacer un personaje completamente dramático, como aquellos que hacía su madre, la legendaria actriz mexicana, Silvia Derbez.

CAMBIO DE ROLES

- ¿Qué lo motivó para hacer parte de este proyecto cinematográfico?

Me comprometí con esta película porque es una excelente historia, me encanta. Es la clase de historias que amo ver en el cine. Se trata de superar todos los obstáculos.

‘Coda, señales del corazón’ es sobre una chica, Ruby, que vive con su familia y tanto sus padres como su hermano son sordos. Ella tiene que vivir entre estos dos mundos y es muy difícil porque es la única intérprete de la familia, entonces constantemente tiene que decidir entre ayudarlos o vivir su propia vida.

Eso para mí fue muy interesante; ver la forma en la que ella pelea con su familia, pero al mismo tiempo los ama, mientras internamente está en una lucha constante de no saber si dejarlos o quedarse con ellos. Es realmente una historia muy interesante, inspiradora y conmovedora, pero también divertida. Por eso amo esta película.

- ¿Cómo fue el trabajo con la directora Sian Heder?

Sian siempre piensa en todo. Cada vez que me daba alguna dirección, yo pensaba: “Wow, no sabía esto, no había caído en cuenta de aquello”, y me sorprendía siempre. Ella está pendiente de absolutamente cada detalle, es una directora increíble y tú como actor te sientes más cómodo cuando sabes que hay alguien cuidando hasta el último pormenor. Me sentí muy relajado al trabajar con ella, Sian es realmente muy buena.

- ¿Un personaje que se va transformando a lo largo de la película?

Creo que él se da cuenta que ella (Ruby), es fantástica, es como un diamante en bruto. Pienso que mi personaje quiere ayudarla porque al principio era él quien había querido ser exitoso, pero por algún motivo no pudo lograrlo, entonces la encuentra a ella y decide ser su mentor de cierta manera. Por eso él está tan comprometido con ella, realmente la cuida, se interesa en su bienestar y ve que tiene un talento asombroso.

- ¿Qué tan difícil es hacer un personaje creíble en un idioma que no es el materno...?

Fue muy importante para mí, porque siempre fue uno de mis objetivos al radicarme en Estados Unidos hace algunos años, que era reinventarme, empezando por aprender, día a día el idioma, porque ese es el doble esfuerzo que los que no somos angloparlantes debemos hacer.

Lo que mucha gente no sabe es que permanecemos en clases de inglés todo el tiempo, y en función de ello, me la paso cazando palabras y frases que no entiendo en mi vida cotidiana.

- Con él, toma distancia de la comedia...

Es parte de mi gusto y pasión por esta historia. Me encontré con un equipo de producción y creativo que me vieron con ojos frescos porque no conocían mis trabajos anteriores, todo ese recorrido en la comedia, lo que no me molestó, al contrario, fue una oportunidad para mostrar otras de mis facetas actorales.

- Su madre fue una de las principales actrices dramáticas de México...

Ver a mi mamá preparando sus personajes para las telenovelas y demás producciones en las que actuó, hizo que quisiera ser un actor dramático, pero la comedia me atrapó, por lo que este papel es un sueño hecho realidad.

- ¿Qué fue lo que más le emocionó de la historia y el proceso de realización?

Esta historia me emociona en particular, he hecho muchas, pero esta es una pieza única, es una película muy especial y tiene un guión asombroso. Realmente es un honor hacer parte de esta historia. Es diferente, llamativa, tiene todo lo que me encanta ver en la pantalla grande.

- ¿Difícil interpretar a un profesor de piano?

Todo personaje tiene su alto grado de dificultad, en este caso, estuve cuatro meses de estudio intensivo del piano. También en clases de cómo dirigir un coro. Fueron cuatro meses de pura preparación antes de iniciar el rodaje de la película.

Por: Colprensa