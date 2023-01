Eugenio Derbez combate estereotipos de latinos con la cinta 'Overboard'

El actor mexicano Eugenio Derbez busca dignificar la imagen de los latinos en Hollywood, en medio de la política antiinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump, al intercambiar el rol de empleado por el de un millonario seductor en 'Overboard'.

La cinta es una versión de la película de 1987 que protagonizaron Kurt Russell y Goldie Hawn. Derbez comparte créditos con la estadounidense Anna Faris y encarna al magnate Leonardo Montenegro, quien pierde la memoria al caer en el mar y se enamora de su empleada.

"Estaba un poquito harto de que siempre nos ponen como los criminales, los narcos, o en el mejor de los casos, como los jardineros (...) Ahora que me tocó coproducir esta película, decidimos darle la vuelta a esos estereotipos", dijo Derbez en rueda de prensa en Ciudad de México.

El actor de 56 años subrayó que un claro ejemplo de los latinos más acaudalados del mundo es el magnate mexicano Carlos Slim, que en 2017 ocupó la casilla número seis en el listado anual de las personas más ricas del mundo de la revista Forbes.

Titulada en español "¡Hombre al agua!", "Overboard" es la tercera gran producción estadounidense que el comediante mexicano estelariza y coproduce, tras el éxito "Instructions Not Included" (2013) y "How To Be a Latin Lover" (2017).

"Esta película es una manera de mostrar la gama de latinos que hay en Estados Unidos, pertenecientes a todas las clases socioeconómicas", indicó Derbez sobre su nueva cinta, a estrenarse en México el próximo jueves y que también podrá verse en Latinoamérica.

Frente al endurecimiento en las políticas de Trump para la inmigración, Derbez celebró que la mejor respuesta de los latinos sea trabajar arduamente.

"Me preguntan los meseros, los valet parkings, cómo nos podemos unir, y yo les digo que la mejor manera de pelear contra esta administración es trabajando duro, como los latinos sabemos hacer", dijo.

Puso como ejemplo a los cineastas mexicanos Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, que obtuvieron premios Oscar.

Dirigida por Rob Greenberg, "Overboard" alcanzó el segundo peldaño de la taquilla estadounidense el pasado fin de semana, al recaudar 14 millones de dólares y posicionarse debajo de la saga de superhéroes "Avengers: Infinity War".

Hablada en español y doblada al inglés, "Overboard" incluye en su elenco a actores mexicanos y estadounidenses entre los que destacan Eva Longoria, Cecilia Suárez, Jesús Ochoa y Mariana Treviño.

Por: AFP.

