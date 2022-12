Eugenio Derbez ratifica sus declaraciones 'avergonzándose' de la corrupción mexicana

Después de la polémica que han generado sus declaraciones asegurando "avergonzarse" de la actual corrupción que inunda México, el actor Eugenio Derbez -elegido el latino más influyente del año por la revista Forbes- ha dado un paso adelante para aclarar que no se arrepiente en absoluto de sus palabras, alegando que únicamente quería expresar la "tristeza" que le produce ver a su país natal "fuera de la ley".

"Las declaraciones han hecho mucho ruido. La verdad es que soy una persona a la que no le gusta meterse en política, pero en esta ocasión [el presentador] Jorge Ramos me preguntó cómo me sentía como mexicano y lo único que hice fue responder eso, cómo me siento", declaró el intérprete durante una entrevista radiofónica al programa 'Reporte Última Palabra', donde volvió a reafirmar su condena a la actual situación que se vive en su tierra natal: "Me da tristeza cada vez que veo que el país está fuera de control, que está ingobernable. Ya no hay ley".

Publicidad

Las palabras del actor mexicano llegan después de que criticara duramente durante una entrevista en el programa 'Al Punto' de la cadena Univisión la actitud del gobierno mexicano en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace más de un mes en el sur del país, acusándole de intentar apuntarse "un triunfo" a costa de jugar con los sentimientos de los familiares de los jóvenes.

"El caso es que tenemos 43 estudiantes que no aparecen, y me duele que sigan buscando en fosas y ríos, como preparando a la gente para que los estudiantes estén muertos, para que el día de mañana, cuando los encuentren, puedan decir: 'Lo logramos, triunfamos'", aseguraba Eugenio en el mencionado programa.