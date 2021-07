Disney estrena el tráiler de la película animada 'Encanto', inspirada en Colombia

Disney adelantó las primeras imágenes de 'Encanto', un musical animado sobre una peculiar familia de Colombia que cuenta con canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, el creador de 'Hamilton' e 'In The Heights'.

La película narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desparecer la magia.

El tráiler, de minuto y medio de duración, muestra una casa de estilo colonial repleta de flores y naturaleza en la que el color, la música y a danza serán protagonistas.

Además, se pueden escuchar los primeros segundos de "Colombia, mi Encanto", la banda sonora que canta Carlos Vives para la película, que se estrenará el 26 de noviembre.

Esta canción celebra la diversidad mágica de Colombia. Estoy deseando ver cómo la música se fusiona con las imágenes y los personajes inspirados en el 'encanto' irresistible de los colombianos. Carlos Vives

¡Estoy feliz! O mejor, estoy ENCANTADO y muy emocionado de anunciarles mi participación en ENCANTO, la nueva película de Disney Animation Studios. Una historia inspirada en el encanto y la diversidad de Colombia, de la que tengo la suerte y el honor de ser parte @DisneyStudiosLA pic.twitter.com/N7AnGf74ll — Carlos Vives (@carlosvives) July 8, 2021

Byron Howard ('Bolt') y Jared Bush ('Zootopia') dirigieron el guion, escrito por la cineasta y actriz cubano-estadounidense Charise Castro Smith.

Hasta ahora, solo se conocía que Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, estaba trabajando junto a Disney para componer la música de una cinta animada, sin más detalles.

"Estoy colaborando con la gente de 'Zootopia' y con Jared Bush, que escribió 'Moana' conmigo. Sucede en Colombia, en Latinoamérica. Eso es todo lo que puedo decir antes de que Bob Iger (presidente ejecutivo de Disney) se presente en mi casa", dijo el músico y actor el año pasado en una entrevista.

La idea de crear una película con una princesa o heroína latina se llevaba barajando desde hace años en la factoría de Mickey Mouse, especialmente después de que el propio Miranda comenzara a colaborar en otros proyectos.

'Encanto' tomará el relevo de 'Raya and the Last Dragon', que se estrenó en marzo en cines y en la plataforma Disney+. Se desconoce si el nuevo musical se lanzará exclusivamente en cines o también se podrá ver por streaming. EFE