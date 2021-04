Conoce los cortometrajes de animación nominados al Óscar 2021

Se acerca la edición 93 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y no se podía dejar atrás a los nominados a Mejor Cortometraje de Animación, donde hay producciones de cuatro países, independientes y de grandes estudios, todos conectados por la belleza gráfica al servicio de la narración.

‘Burrow’, dirigida por Madeline Sharafian: esta animación 2D de Pixar es parte de la serie ‘Sparkshots’ y cuenta con la colaboración de un brasileño.

La historia es de aproximadamente seis minutos y gira en torno a un conejo que intenta construir la guarida de sus sueños.

‘Genius Loci’, dirigido por Adrien Merigeau: un cortometraje de Kazak Production. Es sobre Reine, una jovencita solitaria. Ella percibe una identidad que parece viva, como una especie de guía. Con cada cuadro, el director Adrien pinta una especie de acuarela en movimiento. La producción ya ha recibido varios premios: Vienna Shorts, Hong Kong International Festival, Animasivo, entre otros.

‘If Anything Happens I Love You’, dirigido por Will McCormack y Michael Govier: esta animación en 2D acompaña el duelo de una pareja que intenta superar la muerte de su hija tras un tiroteo en su escuela. Su estética es minimalista y otro aspecto que llama la atención es la ausencia de discursos, solo hay música de fondo, interrumpida por la canción '1950' de King Princess y el sonido de disparos.

‘Opera’ dirigido por Erick Oh: según su director, el cortometraje es una edición contemporánea y viva de frescos renacentistas, donde se busca relatar “nuestra sociedad e historia, llena de belleza y absurdo”.

‘Yes-People’, dirigido por Gísli Darri Halldórsson: el título original, Já-fólkið, hace referencia a la única palabra pronunciada por sus personajes: ya que es el equivalente islandés de "sí".

Siendo la única producción en 3D de la categoría ‘Yes-people’ muestra la rutina de seis vecinos y cómo cada uno pasa sus horas de manera diferente.