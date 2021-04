Cuál es el actor con más Óscar ganados en toda la historia

Una de las preguntas más frecuentes, a propósito de la gala de los premios Óscar , es cuál ha sido el actor que más estatuillas se ha llevado consigo por su trabajo en el mundo cinematográfico. A pesar de que la competencia está reñida, ya que ha tres celebridades que se disputan el puesto, solo uno de ellos es el que se posiciona en como el mejor para la Academia.

Se trata del actor estadounidense Jack Nicholson, recordado por películas como 'Ahora o nunca' o 'Atrapado sin salida', quien ha logrado ganar 3 premios Óscar en las categorías de: 'Mejor Actor' en 1998 por su participación en 'Mejor... Imposible', 'Mejor Actor de Reparto' en 1983 por su interpretación en 'La fuerza del cariño' y 'Mejor Actor' en 1975 por trabajar en 'Alguien voló sobre el nido del cuco'.

A este, le siguen dos importantes actores como lo son Daniel Day-Lewis, quien ha ganado también 3 estatuillas como 'Mejor Actor' por se parte de 'Lincoln', 'There Will be Blood' y 'Mi pie izquierdo; y Walter Brennan, que se llevó a casa el mismo número de galardones por 'Mejor Actor de Reparto' en 'Come and Get it', 'Kentucky' y 'The Westerner'.

Cabe resaltar que a pesar de que todos tienen el mismo número de premios Óscar, la forma en que popularmente se desempata la situación es revisando cuántas nominaciones ha tenido cada uno a lo largo de su trayectoria artística. De esta forma, Nicholson se posicionaría como vencedor debido a que posee 12 nominaciones, mientras que Day-Lewis tiene 6 y Brennan 4.

La gala de los premios Óscar se llevará a cabo el 25 de abril en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, a través de una ceremonia semipresencial, en la que algunos exponentes del cine tendrán la posibilidad de acudir presencialmente, mientras que otros deberán conectarse de manera remota para mantener los protocolos de bioseguridad y evitar la propagación del COVID-19 .