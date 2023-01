¡Escucha la playlist del ‘One World: Together At Home’ y disfruta de sus grandes artistas!

Las entidades Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaron One World : Together At Home , un evento de transmisión global diseñado especialmente para celebrar a todos los trabajadores de la salud del mundo, y para apoyar el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la OMS.

Spotify se une a esta campaña utilizando su plataforma global de amplio alcance para contribuir con la causa y ayudar a crear una mayor conciencia sobre este esfuerzo de recaudación de fondos sin precedentes.

La plataforma digital de música está acercando a sus usuarios la increíble experiencia de disfrutar del show antes y después de la transmisión que se realizará en vivo. La experiencia incluye una playlist exclusiva que reúne grandes éxitos de los artistas que tomarán el escenario en el show, con actualizaciones en tiempo real durante la transmisión del 18 de abril, para que los fanáticos puedan escuchar todas las canciones que formarán parte del evento en vivo.

También enviará alertas y notificaciones en la plataforma a la base de los mayores fans de los artistas participantes como Lady Gaga, Chris Martin, Kacey Musgraves, J Balvin y muchos más.

Curada por Lady Gaga, Chris Martin y John Legend, y conducida por los presentadores Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, el programa de dos horas se transmitirá en vivo en Colombia desde Caracol TV y online en CaracolTV.com , NoticiasCaracol , GolCaracol , Bluradio , LaKalle , Shock.co ; y en distintos canales de televisión y plataformas digitales de todo el mundo el sábado 18 de abril entre 7:00 p.m. y 9:00 p.m. con un pre-show digital que comienza a las 1:00 p.m.

¡Disfruta ya de la playlist en este link !

