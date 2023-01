¡No te pierdas este sábado el concierto benéfico ‘One World: Together at Home’!

Este sábado 18 de abril, el mundo será testigo de uno de los concierto benéficos más grandes de la historia, el ‘One World: Together At Home’, un programa especial que se transmitirá por televisión e Internet en homenaje a los profesionales sanitarios, personal médico y demás personas que luchan a diario contra la pandemia del COVID-19.

Organizador por el movimiento internacional Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, OMS, y con la colaboración de cantante norteamericana Lady Gaga, la transmisión contará grandes animadores conocidos a nivel mundial, entre los que se encuentran, Jimmy Fallom, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Entre los grandes artistas que harán parte de este concierto virtual benéfico también se encuentran Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kelly Clarkson, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wond y los colombianos J Balvin, Maluma y Sebastián Yatra.

Este gran evento también busca beneficiar a las asociaciones filantrópicas locales y regionales que suministran alimentos, refugio, y atención sanitaria a quienes mas lo necesitan en estos momentos de crisis.