Mujer, el Poder de un Corazón Valiente, llega a las tardes de Caracol Televisión

Llega a las tardes de Caracol Televisión Mujer la serie turca que muestra cómo una mujer llena de coraje y valentía decide enfrentar sola la vida para proteger a sus hijos, que son su única y verdadera razón para vivir. Una cruda realidad que muchas mujeres en el mundo tienen que vivir, para sacar adelante a sus familias con aplomo y valentía.

Esta serie de drama es creada por Yuji Sakamoto basado en Woman-my life for my children protagonizada por Özge ÖzpirinÇci, Caner Cindoruk y Bennu Yildirimlar.

Publicidad

Mujer es la historia de supervivencia de Bahar, una joven viuda con dos hijos, que fue abandonada por su madre a los 8 años, posteriormente pierde a su abuela y también a su padre. En medio de esta soledad, conoce a Sarp, un hombre de quien se enamora perdidamente y con quien conforma una familia rodeada de amor y alegría. Sin embargo, con el tiempo, el hombre muere y la deja completamente devastada.

A ella le quedan dos razones por las cuales aferrarse a la vida: sus hijos, Nisan, de 7 años, y Doruk de 4. Ellos saben que juntos pueden convertir la vida en un juego, la pobreza en diversión y la ausencia en alegría. Ella cree que cuando hay una sonrisa en la cara, el corazón también responde con una sonrisa. Bahar añora sus días junto a su esposo, lo recuerda cada instante, recuerdos que sirven de puente entre su pasado y su presente. Sin embargo, también le impiden ver hacia el futuro, ya que no hay lugar en su corazón para otro hombre y mucho menos para entablar otra relación.

Esta joven mujer ha sacrificado su vida, su juventud y su feminidad por sus hijos, y no se arrepiente. En esta tarea, por sacarlos adelante, recibe el apoyo de su vecina Ceyda, una mujer de mala reputación, pero de gran corazón, además de algunas amigas y compañeras de trabajo como Yeliz, separada de su marido y encargada de criar a sus hijos.

Su madre, Hatice, regresa a su vida después de 20 años de abandono, enfrentando los fantasmas del pasado y descubriendo que esos días no son como los soñó. Cuando quiere volver a acercarse a su madre, un gran obstáculo se interpone en su camino: su hermana, Şirin una joven con problemas psicológicos y sin escrúpulos que, al parecer, conocía muy bien a su difunto marido. Şirin hará todo lo posible para evitar que su madre y su hermana mayor reaviven su relación, mientras que Hatice, la madre de ambas, decide darle la espalda a Bahar para proteger el bienestar mental de Şirin, desconociendo que quien realmente la necesita es Bahar y sus hijos.

Publicidad

Mujer es una historia de superación, de sacrificio, de amistad y de ayuda. Es un drama centrado en el amor hacia la familia, pero también es una historia de pasión, traición, de secretos inconfesables y de perdón.

A partir de este martes 18 de mayo después de Noticias Caracol del medio día no se pierda ningún capítulo de Mujer, una historia donde se podrá comprobar cuál es el poder de un corazón valiente.

PERSONAJES PRINCIPALES

Publicidad



ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ES BAHAR ÇEŞMELİ

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ES BAHAR ÇEŞMELİ Prensa

Publicidad

Bahar es una mujer de 28 años que sufrió el abandono de su madre cuando era muy pequeña y por esta razón es criada por su padre.

Ella encuentra la felicidad cuando conoce a Sarp de quien se enamora perdidamente y con quien tiene dos hijos, sin embargo, la vida le tiene preparada una sorpresa: la muerte de su esposo, quedando sola y sin apoyo enfrentando la vida. A pesar de esta tragedia, Bahar no pierde su espíritu de lucha volcando todo el amor hacia sus hijos. Su amor por Sarp sigue siendo una herida abierta y ni siquiera considera la posibilidad de enamorarse de otra persona.

Entre tanto, su madre reaparece en su vida después de 20 años, pero queda desilusionada y desconcertada pues nunca se imaginó que este reencuentro fuera de esa manera.

CANER CİNDORUK ES SARP ÇEŞMELİ

CANER CİNDORUK ES SARP ÇEŞMELİ Prensa

Publicidad

Es el esposo de Bahar quien después de años de convivencia con ella y de tener dos hijos murió trágicamente en un accidente marítimo, que además fue provocado. Sin embargo, los recuerdos de su esposa Bahar y su gran amor lo mantiene vivo. Un joven apuesto y aventurero, la mayor pasión de Sarp es el montañismo, pero también le encanta la fotografía y coleccionar álbumes de música de todo el mundo. Aunque parece alegre, gracioso y despreocupado, en el fondo cuestiona todo muy en serio.

BENNU YILDIRIMLAR ES HATİCE SARIKADI

BENNU YILDIRIMLAR ES HATİCE SARIKADI Prensa

Publicidad

Hatice fue una mujer infeliz en su primer matrimonio, razón por la cual huyó dejando abandonada a su hija Bahar. Luego de esto inició una nueva vida con Enver, con quien tiene una relación feliz.

Una vez que nace su hija Şirin, deja atrás su pasado y se dedica a su pequeña. Bahar se convierte en nada más que un recuerdo lejano y triste para ella. 20 años más tarde, cuando vuelve a encontrarse con Bahar, su vida se estremecerá por completo.

Publicidad

Al ir retomando el contacto con Bahar, poco a poco resurge la conexión entre madre e hija. A eso también ayudan sus nietos Nisan y Doruk, que terminan por conquistar el corazón de su abuela.

ALİ SEMİ SEFİL ES DORUK ÇEŞMELİ

ALİ SEMİ SEFİL ES DORUK ÇEŞMELİ Prensa

Doruk, es el hijo menor de Bahar, un niño de 4 años con una gran imaginación. Es un pequeño muy inteligente con una sensibilidad impresionante, que a pesar de llevar una vida de privaciones materiales y de haber sufrido por la muerte inesperada de su padre, disfruta como ningún otro niño de su familia; demostrándoles con ternura y cariño lo mucho que los quiere.

KÜBRA SÜZGÜN ES NİSAN ÇEŞMELİ

KÜBRA SÜZGÜN ES NİSAN ÇEŞMELİ Prensa

Publicidad

Nisan, es la hija mayor de Bahar tiene 7 años y es una niña inteligente, sensible, entusiasta, alegre y muy apegada a su madre y hermano Doruk. La pequeña, vive con alegría su vida. Le encanta oír historias sobre su padre y, al igual que Bahar, también cree que Sarp las vigila desde lejos.

SERAY KAYA ES ŞİRİN SARIKADI

SERAY KAYA ES ŞİRİN SARIKADI Prensa

Publicidad

Şirin siempre ha sido una niña problemática, es la hermana media de Bahar, a quien conoce muchos años después. Luego de graduarse de la escuela secundaria, no logra ingresar a una universidad pues, aunque quiere entrar al departamento de pintura de la facultad de Bellas Artes, falla en su primer intento, y no por falta de habilidad, si no por los problemas psicológicos que ha tenido durante los últimos años.

Tiene una personalidad tímida y poco sociable que la mantiene alejada de los demás. Ella llegará para convertirse en un obstáculo en la vida de Bahar.

Publicidad

AYÇA ERTURAN ES YELİZ ÜNSAL

AYÇA ERTURAN ES YELİZ ÜNSAL Prensa

Yeliz es una mujer enérgica y habladora que siempre está al lado de sus amigos cuando la necesitan, es una de las mejores amigas de Bahar a quien conoció cuando trabajaron juntas. Es una joven a la que le ha tocado criar sola a dos hijos después de sufrir el abandono de su esposo. Yeliz no es una pensadora concienzuda, prefiere dar respuestas sencillas a preguntas sencillas. A diferencia de Bahar, ella necesita un hombre en quien apoyarse.

ECE ÖZDİKİCİ ES JALE DEMİR

ECE ÖZDİKİCİ ES JALE DEMİR Prensa

Jale es médico de profesión que vive junto a su esposo Musa, que trabaja en la gobernación de distrito, y a su hijo Bora de 7 años. Sin embargo, quiere escapar de esta vida.

Publicidad

Quiere completar su título de especialista, que no logró por el ajetreo de la vida diaria, y dedicarse en cuerpo y alma a su profesión. La reciente llegada de Sinan (El amor de su vida) al hospital, será otra sorpresa para ella.

DEVRİM ÖZDERAKIN ES MUSA DEMİR

DEVRİM ÖZDERAKIN ES MUSA DEMİR Prensa

Publicidad

Musa es un hombre de familia casado con Jale de quien ha estado enamorado desde la infancia. Trabaja como secretario en la oficina del gobernador del distrito, es un hombre bueno, confiable y trabajador que vive por su familia.

Con el tiempo, a medida que su esposa se cansa de este matrimonio y de las responsabilidades que conlleva, le tocará enfrentarse a tiempos difíciles.

Publicidad

FEYYAZ DUMAN ES ARİF

DEVRİM ÖZDERAKIN ES MUSA DEMİR Prensa

Arif es un joven apuesto, carismático e inteligente que se convertirá en el ángel de la guarda de Bahar y aunque al principio, cuando se conocen se muestra frio, serio y distante, poco a poco se irá convirtiendo en uno de los mayores apoyos de Bahar.

Su vida transcurre entre la cafetería y la taberna en la que disfruta con sus amigos. Además, le gustan los temas completamente masculinos como las carreras de caballos y el fútbol.