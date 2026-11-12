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Capítulo 71 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Nare está entre la vida y la muerte
En el Capítulo 71 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nare está entre la vida y la muerte. Descubre aquí la reacción de todos sus familiares con el pronóstico.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 71 Ciudad Lejana: Nare se debate entre la vida y la muerte
41:53 min
Ciudad Lejana - Capítulo 71:
Nare se debate entre la vida y la muerte
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte
Capítulo 71 Ciudad Lejana: Nare se debate entre la vida y la muerte
Tras recibir un disparo en su costado y ser operada de emergencia, los médicos anuncian a la familia Albora que, para que pueda salvarse, necesita urgentemente un trasplante de hígado.
Por:
Caracol Televisión
|
12 de Noviembre, 2026
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42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte
Ciudad Lejana
Capítulo 70 Ciudad Lejana: Nare no logra divorciarse de Ozkan
Ciudad Lejana
Capítulo 69 Ciudad Lejana: Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana
Capítulo 68 Ciudad Lejana: Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana
Capítulo 67 Ciudad Lejana: Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana
Capítulo 66 Ciudad Lejana: atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
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