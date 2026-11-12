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Capítulo 71 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Nare está entre la vida y la muerte

En el Capítulo 71 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nare está entre la vida y la muerte. Descubre aquí la reacción de todos sus familiares con el pronóstico.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
41:53 min
Ciudad Lejana 12-11.png
Ciudad Lejana - Capítulo 71: Nare se debate entre la vida y la muerte
Ciudad Lejana 11-11.png
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Ciudad Lejana 10-11.png
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana 12-11.png
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte

Capítulo 71 Ciudad Lejana: Nare se debate entre la vida y la muerte

Tras recibir un disparo en su costado y ser operada de emergencia, los médicos anuncian a la familia Albora que, para que pueda salvarse, necesita urgentemente un trasplante de hígado.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 11-11.png
42:23
Capítulo 70
Nare no logra divorciarse de Ozkan
Ciudad Lejana 10-11.png
Capítulo 69
Zerrin y Kaya se encuentran en el festival
Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana 6-11.png
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana 12-11.png
41:53
Capítulo 71
Nare se debate entre la vida y la muerte