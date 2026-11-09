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Capítulo 68 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Cihan ordena a Ozkan que se divorcie
En el Capítulo 68 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie de su hermana., Descubre aquí su reacción y a quién le pide ayuda.
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Ciudad Lejana
/
Capítulo 68 Ciudad Lejana: Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
41:53 min
Ciudad Lejana - Capítulo 68:
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Capítulo 68 Ciudad Lejana: Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Aunque sea en contra de su voluntad y la de Sadakat, Cihan pone como prioridad el bienestar de su hermana Nare y lo amenaza para que se divorcie. El hombre le avisa de todo a Ecmel para que lo ayude.
Por:
Caracol Televisión
|
9 de Noviembre, 2026
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42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana
Capítulo 67 Ciudad Lejana: Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana
Capítulo 66 Ciudad Lejana: atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana
Capítulo 65 Ciudad Lejana: la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana
Capítulo 64 Ciudad Lejana: Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana
Capítulo 63 Ciudad Lejana: Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana
Capítulo 62 Ciudad Lejana: Alya se reúne con Ugur en el hospital
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