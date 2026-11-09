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Capítulo 68 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Cihan ordena a Ozkan que se divorcie

En el Capítulo 68 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie de su hermana., Descubre aquí su reacción y a quién le pide ayuda.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
41:53 min
Ciudad Lejana 9-11.png
Ciudad Lejana - Capítulo 68: Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie
Ciudad Lejana 6-11.png
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie

Capítulo 68 Ciudad Lejana: Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie

Aunque sea en contra de su voluntad y la de Sadakat, Cihan pone como prioridad el bienestar de su hermana Nare y lo amenaza para que se divorcie. El hombre le avisa de todo a Ecmel para que lo ayude.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad Lejana 6-11.png
42:31
Capítulo 67
Denize cumple con su ceremonia religiosa
Ciudad Lejana 5-11.png
42:08
Capítulo 66
atrapan a Nare y Zahin estando juntos otra vez
Ciudad Lejana 4-11.png
42:19
Capítulo 65
la madre de Alya está relacionada con Halis
Ciudad Lejana 3-11.png
42:12
Capítulo 64
Denize quiere decirle papá a su tío Cihan
Ciudad Lejana 30-10.png
42:24
Capítulo 63
Denize desapareció por ir a buscar a su caballo
Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 9-11.png
41:53
Capítulo 68
Cihan le ordena a Ozkan que se divorcie