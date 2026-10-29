42:45 min Ciudad Lejana - Capítulo 62: Alya se reúne con Ugur en el hospital 42:28 Capítulo 61 Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado 42:42 Capítulo 60 Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel 42:28 Capítulo 59 Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan 42:45 Capítulo 62 Alya se reúne con Ugur en el hospital

Capítulo 62 Ciudad Lejana: Alya se reúne con Ugur en el hospital Ugur le dice a Alya que no le ha contado a nadie el secreto de Sadakat, pero que, si no se va con él a Canadá, irá directo a decirle todo a Ecmel. La mujer se siente atrapada por las amenazas.