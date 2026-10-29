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Capítulo 62 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya habla con Ugur

En el Capítulo 62 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Alya habla con Ugur a escondidas de Cihan. Descubre aquí qué le dice el hombre.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:45 min
Ciudad Lejana 29-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 62: Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
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42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital

Capítulo 62 Ciudad Lejana: Alya se reúne con Ugur en el hospital

Ugur le dice a Alya que no le ha contado a nadie el secreto de Sadakat, pero que, si no se va con él a Canadá, irá directo a decirle todo a Ecmel. La mujer se siente atrapada por las amenazas.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
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42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 29-10.png
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital