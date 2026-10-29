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Capítulo 62 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya habla con Ugur
En el Capítulo 62 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Alya habla con Ugur a escondidas de Cihan. Descubre aquí qué le dice el hombre.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 62 Ciudad Lejana: Alya se reúne con Ugur en el hospital
42:45 min
Ciudad Lejana - Capítulo 62:
Alya se reúne con Ugur en el hospital
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Capítulo 62 Ciudad Lejana: Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ugur le dice a Alya que no le ha contado a nadie el secreto de Sadakat, pero que, si no se va con él a Canadá, irá directo a decirle todo a Ecmel. La mujer se siente atrapada por las amenazas.
Por:
Caracol Televisión
|
29 de Octubre, 2026
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42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
42:45
Capítulo 62
Alya se reúne con Ugur en el hospital
Ciudad Lejana
Capítulo 61 Ciudad Lejana: Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana
Capítulo 60 Ciudad Lejana: Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana
Capítulo 59 Ciudad Lejana: Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana
Capítulo 58 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana
Capítulo 57 Ciudad Lejana: Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana
Capítulo 56 Ciudad Lejana: Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
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