42:28 min Ciudad Lejana - Capítulo 61: Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado 42:42 Capítulo 60 Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel 42:28 Capítulo 59 Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan 42:16 Capítulo 58 Cihan tiene un plan contra Demir 42:28 Capítulo 61 Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado

Capítulo 61 Ciudad Lejana: Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado Después de la inesperada visita, Alya le cuenta toda la verdad a su esposo sobre su madre biológica. Rompe en llanto por todo el daño que le causó y dice cómo su madre adoptiva la salvó.