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Capítulo 61 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya cuenta la verdad de su pasado

En Capítulo 61 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado. Descubre aquí cómo reacciona el hombre al ver la dura historia que vivió su esposa.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:28 min
Ciudad Lejana 28-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 61: Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado

Capítulo 61 Ciudad Lejana: Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado

Después de la inesperada visita, Alya le cuenta toda la verdad a su esposo sobre su madre biológica. Rompe en llanto por todo el daño que le causó y dice cómo su madre adoptiva la salvó.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 27-10.png
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana 26-10.png
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 21-10.png
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 20-10.png
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
Ciudad Lejana 28-10.png
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado