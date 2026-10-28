Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Destinos Cruzados
Juegos
Capítulo 68 Yo Me Llamo
Accidente agrupación 'Kbeto' Zuleta
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo 61 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya cuenta la verdad de su pasado
En Capítulo 61 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado. Descubre aquí cómo reacciona el hombre al ver la dura historia que vivió su esposa.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Inicio
Capítulos
Personajes
close
Publicidad
Caracol TV
/
Ciudad Lejana
/
Capítulo 61 Ciudad Lejana: Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
42:28 min
Ciudad Lejana - Capítulo 61:
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Capítulo 61 Ciudad Lejana: Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Después de la inesperada visita, Alya le cuenta toda la verdad a su esposo sobre su madre biológica. Rompe en llanto por todo el daño que le causó y dice cómo su madre adoptiva la salvó.
Por:
Caracol Televisión
|
28 de Octubre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
42:42
Capítulo 60
Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
42:28
Capítulo 59
Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
42:28
Capítulo 61
Alya le cuenta a Cihan la verdad de su pasado
Ciudad Lejana
Capítulo 60 Ciudad Lejana: Alya sabe que Boran es hijo de Ecmel
Ciudad Lejana
Capítulo 59 Ciudad Lejana: Sadakat se desmaya por la decisión de Cihan
Ciudad Lejana
Capítulo 58 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana
Capítulo 57 Ciudad Lejana: Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana
Capítulo 56 Ciudad Lejana: Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana
Capítulo 55 Ciudad Lejana: Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series