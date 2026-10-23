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Capítulo 58 Ciudad Lejana, novela turca de Caracol en español, Cihan tiene un plan contra Demir.

En el Capítulo 58 Ciudad Lejana, novela turca de Caracol en español, Cihan tiene un plan contra Demir. Descubre aquí cuál es y cómo actuará Zahin con sus alianzas.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:16 min
Ciudad Lejana 23-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 58: Cihan tiene un plan contra Demir
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 21-10.png
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 20-10.png
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir

Capítulo 58 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan contra Demir

Después de hacerle tanto daño a su familia, Cihan está decidido a acabar a Demir de una vez por todas. Por eso, planea interceptar su mercancía y acabar con su negocio y su poder.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad Lejana 22-10.png
42:10
Capítulo 57
Cihan le cuenta a Alya toda la historia de su familia
Ciudad Lejana 21-10.png
42:24
Capítulo 56
Zahin queda en libertad gracias al sacrificio de Zerrin
Ciudad Lejana 20-10.png
Capítulo 55
Zerrin se casa con Demir para salvar a su hermano
Ciudad Lejana 19-10.png
42:36
Capítulo 54
Mine acusa a Alya de sabotear el divorcio
Ciudad Lejana 16-10.png
42:33
Capítulo 53
Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
Ciudad Lejana 15-10.png
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio
Ciudad Lejana 23-10.png
42:16
Capítulo 58
Cihan tiene un plan contra Demir