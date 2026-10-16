42:33 min Ciudad Lejana - Capítulo 53: Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura 42:07 Capítulo 52 Alya consigue un buen abogado para su divorcio 42:13 Capítulo 51 Cihan termina su relación con Mine 42:45 Capítulo 50 Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente 42:33 Capítulo 53 Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura

Capítulo 53 Ciudad Lejana: Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura Zerrin le dice a Demir que cuando escapó con Kaya, ella y él estuvieron juntos. Sin embargo, no cambia en absoluto los planes de la boda y el acuerdo para sacar a Zahin de la cárcel.