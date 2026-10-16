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Capítulo 53 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Zerrin confiesa que estuvo con Kaya

En el Capítulo 53 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura. Descubre aquí si los planes de la boda siguen en pie.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:33 min
Ciudad Lejana 16-10.png
Ciudad Lejana - Capítulo 53: Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura
Ciudad Lejana 15-10.png
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio
Ciudad Lejana 14-10.png
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
Ciudad Lejana 13-10.png
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
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42:33
Capítulo 53
Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura

Capítulo 53 Ciudad Lejana: Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura

Zerrin le dice a Demir que cuando escapó con Kaya, ella y él estuvieron juntos. Sin embargo, no cambia en absoluto los planes de la boda y el acuerdo para sacar a Zahin de la cárcel.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 15-10.png
42:07
Capítulo 52
Alya consigue un buen abogado para su divorcio
Ciudad Lejana 14-10.png
42:13
Capítulo 51
Cihan termina su relación con Mine
Ciudad Lejana 13-10.png
42:45
Capítulo 50
Alya le pide el divorcio a Cihan con Mine presente
Ciudad Lejana 9-10.png
42:14
Capítulo 49
Sedat intenta atropellar a Kaya, pero Kadir lo salva
Ciudad Lejana 8-10.png
42:20
Capítulo 48
Encuentran a Zerrin y Kaya antes de que puedan casarse
Ciudad Lejana 7-10.png
Capítulo 47
Alya descubre la relación de Cihan y Mine
Ciudad Lejana 16-10.png
42:33
Capítulo 53
Zerrin le confiesa a Demir que ya no es pura